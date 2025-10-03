هدف حسين الشحات في الزمالك الأفضل بالجولة التاسعة من دوري Nile

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فوز هدف حسين الشحات نجم النادي الأهلي في شباك الزمالك، بجائزة أفضل هدف في الجولة التاسعة من بطولة دوري Nile، بعد تصويت جماهيري واسع عبر المنصات الرسمية للرابطة.

وجاء الهدف عقب جملة فنية مميزة بدأت بسلسلة تمريرات متقنة بين لاعبي الأهلي، قبل أن ينجح محمد شريف في مراوغة المدافع حسام عبد المجيد ويمرر الكرة للشحات، الذي تعامل معها بمهارة ووضعها في الشباك، مانحًا فريقه الأفضلية في قمة الكرة المصرية.

اللافت أن الشحات لم يحتج سوى دقيقة واحدة لترك بصمته، إذ دخل أرض الملعب في الدقيقة 68، ليتمكن من التسجيل في أول هجمة له، كما ساهم في حصول الأهلي على ركلة جزاء حاسمة، ليفرض نفسه نجمًا مؤثرًا في المواجهة التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وبجانب تتويجه بجائزة أفضل هدف في الجولة، نال جناح الأهلي جائزة رجل المباراة، بعدما قدم أداءً مميزًا أكد من خلاله قيمته الفنية وقدرته على صنع الفارق في المباريات الكبرى، ليعزز مكانته كأحد أبرز أسلحة المدرب مارسيل كولر في المنافسة على لقب الدوري.