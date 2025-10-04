أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو



تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يونيو، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" يتوقع أن يسفر عن عودة المزيد من البراميل إلى السوق، في وقت توجد فيه مخاوف بشأن فائض في المعروض في السوق.

جرى تداول خام "برنت" قرب 64 دولاراً للبرميل منخفضاً بنحو 8% خلال أسبوع، فيما هبط خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 61 دولاراً.

ومن المقرر أن يجتمع التحالف عبر الإنترنت نهاية الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن مسار الإنتاج في نوفمبر، وقد يناقش زيادة الإمدادات في إطار مساعي التحالف لاستعادة حصته السوقية.

هناك بالفعل مؤشرات مبكرة على نشوء فائض عالمي في السوق، فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتضخم هذا الفائض إلى مستوى قياسي العام المقبل، جزئياً مع عودة إنتاج "أوبك+". وتتوقع بعض بنوك وول ستريت هبوط أسعار "برنت" إلى نطاق 50 دولاراً للبرميل.

زيادة إنتاج "أوبك" في سبتمبر

أظهرت بيانات مسح لـ"بلومبرغ" أن "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) رفعت إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يومياً في سبتمبر، لتواصل رسمياً التراجع عن التخفيضات الطوعية التي نفذتها المنظمة وحلفاؤها في عام 2023. وزادت السعودية إنتاجها بما يتوافق تماماً مع حصتها المحددة في "أوبك+" للشهر، وفق المسح.

كتب محللو "جيه بي مورغان تشيس" ومن بينهم ناتاشا كانيفا، في مذكرة بحثية: "نعتقد أن سبتمبر شكّل نقطة تحول، إذ تتجه سوق النفط الآن نحو فائض كبير".