ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف

علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأخبار المتداولة حول زواج الفنانة رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال، الذي يصغرها بـ15 عامًا.

وقالت الخطيب، خلال برنامجها "مساء الياسمين" المذاع على قناة الشمس، إن الانتقادات المتعلقة بفارق العمر بين الرجل والمرأة في الزواج لا قيمة لها، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه سنًا.

وأضافت: "قبل ما تنتقدوا رانيا يوسف أو أي ست اتجوزت من رجل أصغر منها، افتكروا إن قدوتنا الرسول اتجوز من سيدة تكبره".

وتابعت الخطيب أن الهجوم على تكرار الزواج أيضًا أمر غير منطقي، لافتة إلى أن العديد من الصحابة والصحابيات تزوجوا أكثر من مرة، ومن بينهم السيدة عاتكة بنت زيد التي تزوجت من أكثر من صحابي جليل.

وأكدت: "لو الزواج حرام ماكنش الصحابة ولا زوجاتهم اتجوزوا أكثر من مرة، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز من السيدة خديجة وهي أكبر منه".

ياسمين الخطيب تنتقد إعلانات المكياج

كما انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب صيحات إعلانات التجميل الخاصة بالعرايس، والتي تروج لفكرة أن جمال العروس يرتبط بشكل معين أو لون بشرة محدد.

وقالت الخطيب، خلال برنامجها "مساء الياسمين" المذاع عبر قناة الشمس: "بشوف إعلانات مكتوب عليها لو عايزة تبقي روسية الحل عندنا، أو فيديوهات العرائس بعد المكياج ووشهم كله أبيض زي المعجون.. ليه العروسة تبقى روسية أو تبقى بيضة؟ مالها العروسة السمرا؟".

وأضافت: "أنا بشوف صور قبل وبعد المكياج، وبتأكد إن دايمًا شكل العروسة الطبيعي أحلى. حاولوا تحتفظوا بجمالكم الطبيعي على قد ما تقدروا، لأن المكياج المفروض يسلط الضوء على الملامح الحلوة مش يغيرها ولا يغير اللون".