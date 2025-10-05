مجالات الملكية الفكرية براءات الاختراع ونماذج المنفعة.. ورشة عمل بجامعة عين شمس

نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-IHUB بجامعة عين شمس بالتعاون مع الجهاز المصرى للملكية الفكرية ورشة عمل علي مدار يومين للتعريف بمجالات الملكية الفكرية (براءات الاختراع ونماذج المنفعة)، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، أ.د أمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د نيڤين عاصم المدير التنفيذي لقطاع الإبتكار والتدريب ، إشراف وتنفيذ د. محمد مجدي مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال.

حيث استضافت ورشة العمل:

د. رشا جمال لطفى من جهاز الملكية الفكرية - تشغل منصب رئيس قسم الفحص الصيدلي بمكتب البراءات المصري، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال فحص براءات الاختراع.

د. هبة عبد الرحيم محمد - فاحص أول لبراءات الاختراع في المجال الصيدلي بالهيئة المصرية للملكية الفكرية، وتمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من 18 عامًا في مكتب البراءات المصري (EGPO) .

وهدفت الورشة الي رفع الوعي بأهمية حماية الأفكار والابتكارات، واكتساب معرفة عملية تساعد في تحويل الابحاث العلمية إلى حقوق قانونية، والتعرف على آليات تسجيل وحماية الابتكارات داخل وخارج مصر، الي جانب دعم الباحثين في الاستفادة من خدمات مكتب براءات الاختراع.

وتناولت ورشة العمل عدة محاور منها تعريف الملكية الفكرية ومجالاتها المختلفة، براءات الاختراع وشروط الحصول عليها، الاستثناءات وطريقة التقديم؛ بالإضافة إلى لمحة عن سير طلب البراءة بالمكتب المصري ومكوناته، وكذلك الخدمات التي يقدمها مكتب براءات الاختراع المصري و ما يجب على المخترع فعله قبل التقدم بطلب براءة.

حضر الورشة عدد كبير من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومديري وحدات الإبتكار ومسئولي الملكية الفكرية بكليات الجامعة ليكونوا نواة لنشر الفكر بحماية الأفكار ومخرجات البحث العلمي داخل الجامعة. كما تميزت الورشة بكونها إحدى الفعاليات الأولى التي ينفذها الجهاز المصري للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة عين شمس، وهو ما يعكس حرص الجانبين على ترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع الأكاديمي والبحثي.