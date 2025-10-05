قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معاش شهري من التضامن الاجتماعي لفئات محددة من الأطفال .. من هم؟

حسن رضوان

نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على تقديم معاش شهري لفئات محددة من الأطفال، وذلك ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لضمان الرعاية الكاملة لصغار السن ممن يفتقدون السند الأسري أو يعانون من ظروف اجتماعية قاسية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال الأكثر احتياجًا.

أطفال لهم الحق في معاش شهري

وبحسب نصوص القانون، فإن هناك فئات من الأطفال يستحقون الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، أبرزهم:

الأطفال الأيتام، أو من لا يُعرف لهم أب أو أبوان.

أبناء الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء الأم المطلقة في حال وفاتها أو زواجها من آخر.

أبناء المحبوسين أو المحتجزين من المعيلين (الأب أو الأم) لمدة لا تقل عن شهر.

ويهدف هذا الدعم إلى توفير حد أدنى من الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، ومنع تعرضهم للتشرد أو الاستغلال أو الإهمال.

نظام الأسر البديلة: حضن دافئ لمن حُرم من أسرته

ولم يكتفِ القانون بالمعاش الشهري فقط، بل أقر نظام الأسر البديلة، كأحد أهم آليات الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا أسرهم الطبيعية.

ويتيح هذا النظام دمج الأطفال ممن تجاوزوا سن العامين في كنف أسر حاضنة، توفّر لهم بيئة أسرية طبيعية تشمل الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية، بما يضمن نموًا سليمًا ويعوضهم عن غياب العائلة البيولوجية.

حماية تبدأ من الطفولة

ويأتي هذا الإطار القانوني في سياق اهتمام الدولة المتزايد بحقوق الطفل المصري، من خلال منظومة متكاملة تشمل التعليم، والصحة، والحماية من العنف، والمساعدة الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

