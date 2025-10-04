قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الدستورية: وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه عند الالتحاق بعمل لا يخالف الدستور

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
إسلام دياب

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه عند الالتحاق بعمل لا يخالف الدستور
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق. 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع حصر المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وحدد شروط استحقاق كل منهم وفق أسس تأمينية وحسابات إكتوارية، ومنح الأنثى معاشًا في جميع أحوالها الاجتماعية، ليكفل لها الحد الأدنى لمعيشة كريمة، فإذا التحقت بعمل يدر دخلًا يساوي المعاش أو يزيد عليه أوقف صرفه، لانتفاء علة استحقاقه، وتخلف مناط الاستفادة من الحماية التأمينية، وقد تغيا المشرع بذلك تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التأمينية، والحفاظ على أموال التأمينات، بحسبانها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها، ولحث المستحق على السعي والالتحاق بعمل في حرفة أو مهنة أو وظيفة تنشئها الدولة وفق إمكاناتها، باعتبار أن العمل حق وواجب، لا يجوز تعطيله إضرارًا بمقومات المجتمع، التي تأبى تعطل الطاقات وهدر الإمكانات وتبديد القدرات، مما يفقد العمل قيمته وجدواه، ويخالف فلسفة نظام التأمين الاجتماعي التي تقوم على أن تقرير المعاش يكون لمواجهة العجز أو الشيخوخة أو البطالة، دون اعتباره ميراثًا عن المؤمن عليه.

المحكمة الدستورية العليا الأحكام في الدعاوى الدستورية صرف معاش الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

ترشيحاتنا

لبنان

مطالب بتعديل القوانين لمنح أبناء اللبنانيات من أجانب حقوقًا متساوية

غزة

إسرائيل بدأت إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم قريبا

التأمين الصحي الشامل

الرعاية الصحية: توافر التكنولوجيا يساعد على إجراء أدق جراحات القلب

بالصور

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد