القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
محافظات

تأهل ثلاث بطلات من الغردقة لبطولة الجمهورية في الكاراتيه ضمن منافسات المدارس

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

اختُتمت التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية في الكاراتيه لمدارس محافظة البحر الأحمر، وسط أجواء تنافسية قوية بين الطلاب المشاركين من مختلف المدن التعليمية بالمحافظة.

وشهدت التصفيات تفوقًا ملحوظًا لبنات مدينة الغردقة، حيث نجحت البطلات ردينة محمد الشاذلي وندى محمد سامح وجودي مصطفى بسطاوي في حجز مقاعدهن ضمن الفريق المتأهل لتمثيل محافظة البحر الأحمر في بطولة الجمهورية للمدارس في الكاراتيه.

وجاء هذا الإنجاز بعد أداء متميز قدّمته البطلات خلال مختلف مراحل التصفيات، ليبرهنّ على ما تمتلكه مدارس الغردقة من مواهب رياضية واعدة في الألعاب الفردية، خاصة لعبة الكاراتيه التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الطالبات في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تشارك البطلات الثلاث في البطولة التي تُقام على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، ليمثلن محافظة البحر الأحمر في هذا المحفل الرياضي الطلابي الهام.

وأعرب مسئولو مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن فخرهم بهذا الإنجاز، مشيدين بالجهود المبذولة من المدربين والمشرفين الرياضيين، مؤكدين دعمهم الكامل للمواهب الواعدة التي ترفع اسم المحافظة في المحافل الوطنية.

محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر الغردقة مدارس الغردقة مدارس محافظة البحر الأحمر

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

حازم امام

حازم إمام: الأهلي يعاني دفاعيًا رغم الفوز على كهرباء الإسماعيلية

الأهلي والزمالك

ترتيب الهدافين يشعل الدوري| تريزيجيه يطارد نجوم المصري.. والزمالك خارج المنافسة

حسني عبد ربه

حسني عبد ربه يحتفل بعيد زواجه بعشاء رومانسي مع زوجته

بالصور

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

