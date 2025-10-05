تأهل ثلاث بطلات من الغردقة لبطولة الجمهورية في الكاراتيه ضمن منافسات المدارس

اختُتمت التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية في الكاراتيه لمدارس محافظة البحر الأحمر، وسط أجواء تنافسية قوية بين الطلاب المشاركين من مختلف المدن التعليمية بالمحافظة.

وشهدت التصفيات تفوقًا ملحوظًا لبنات مدينة الغردقة، حيث نجحت البطلات ردينة محمد الشاذلي وندى محمد سامح وجودي مصطفى بسطاوي في حجز مقاعدهن ضمن الفريق المتأهل لتمثيل محافظة البحر الأحمر في بطولة الجمهورية للمدارس في الكاراتيه.

وجاء هذا الإنجاز بعد أداء متميز قدّمته البطلات خلال مختلف مراحل التصفيات، ليبرهنّ على ما تمتلكه مدارس الغردقة من مواهب رياضية واعدة في الألعاب الفردية، خاصة لعبة الكاراتيه التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الطالبات في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تشارك البطلات الثلاث في البطولة التي تُقام على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، ليمثلن محافظة البحر الأحمر في هذا المحفل الرياضي الطلابي الهام.

وأعرب مسئولو مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن فخرهم بهذا الإنجاز، مشيدين بالجهود المبذولة من المدربين والمشرفين الرياضيين، مؤكدين دعمهم الكامل للمواهب الواعدة التي ترفع اسم المحافظة في المحافل الوطنية.