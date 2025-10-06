قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أوبك+ يعزز الإمدادات برفع إنتاج النفط 137 ألف برميل

نفط
نفط


وافق تحالف "أوبك+"، على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل، بحسب بيان صادر عن منظمة أوبك.

وجاءت الزيادة في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية عقب الاجتماع الافتراضي اليوم، الذي ضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان.

ويُشكل القرار استمرار عملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يومياً، والتي بدأت الشهر الماضي بإعادة 137 ألف برميل يومياً إلى السوق.

طالع المزيد: "أوبك+" يواصل تعزيز إمدادات النفط برفع الإنتاج 137 ألف برميل يومياً

إعادة التخفيضات الطوعية

تحالف "أوبك+" أوضح في بيانه أنه يمكن إعادة التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل جزئياً أو كلياً وفقاً لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي. مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل للدول الأعضاء الثماني سيُعقد في 2 نوفمبر 2025.

كان التحالف قد أنهى في أغسطس عملياً شريحة تخفيضات طوعية التزمت بها ثماني دول منذ 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل نفط يومياً، عبر زيادته الإنتاج حينها بواقع 547 ألف برميل يومياً.

يواصل "أوبك+" سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفاً استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض. وأكد التحالف في بيانه على أهمية اتباع نهج حذر ومرن يتيح إيقاف أو عكس التخفيضات الطوعية الإضافية.

اقرأ أيضاً: لجنة "أوبك+" تؤكد الالتزام بمستويات إنتاج النفط في يوليو وأغسطس

ونوّهت الدول الثماني التي اجتمعت اليوم بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض. وجددت الدول التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قِبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.

مرونة مفاجئة

أثبتت السوق عموماً مرونةً مفاجئة بمواجهة التحول في استراتيجية "أوبك+"، ما منح التحالف ثقةً إضافيةً لإعادة المزيد من الخام إلى السوق. يُصدر المحللون تحذيرات متزايدة بشأن فائض وشيك في المعروض، ومع ذلك تظل الأسواق تتسم بشح نسبي موسمي، وفق "بلومبرغ".

إنتاج النفط النفط الإمدادات أوبك منظمة أوبك المخزونات البترولية

