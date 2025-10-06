اليوم انطلاق بطولة الدورى الممتاز والمرتبط لكرة السلة رجال

تنطلق اليوم الاثنين منافسات، بطولة الدورى الممتاز أ رجال والمرتبط تحت 18 سنة، والذى يقام بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

تضم المجموعة الأولى فرق

الأهلى، سموحة، طلائع الجيش، والاولمبى، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الاتحاد السكندري، هليوبوليس، الشمس، وبتروجت، وفى المجموعة الثالثة الزمالك، المصرية للاتصالات، العاب دمنهور، والطيران، وفيما يخص المجموعة الرابعة فيقع بها أندية سبورتنج، الجزيرة، القناة، والزهور.



ويلتقى اليوم كل من الأهلي مع الأولمبي، وسموحة مع طلائع الجيش، كما يلتقى الاتحاد مع بتروجت، و هليوبوليس مع الشمس، الزمالك مع الطيران، وألعاب دمنهور مع الاتصالات، سبورتنج مع الزهور، القناة مع الجزيرة.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 6 و 7، و 8 أكتوبر، ومباريات الدورة المجمعة الثانية أيام 15، 16 ، 17 أكتوبر

ويقام دور ال 16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، بينما يقام الدور ربع النهائي. يومى 18 و 31 من نفس الشهر.