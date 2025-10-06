طرق الوقاية من الذبحة الصدرية .. تعرف عليها

تعد الذبحة الصدرية من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار.. فكيف يمكننا الوقاية منها؟!

hopkinsmedicine

الذبحة الصدرية تعني عدم وصول الدم الكافي إلى جزء من القلب وتجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأزمة القلبية.

طرق الوقاية من الذبحة الصدرية



يمكن أن يساعد اتباع نمط حياة صحي الوقاية من الذبحة الصدرية والحد من مضاعفاتها.

يشمل نمط الحياة الصحي الذي يساعد على الوقاية من الذبحة الصدرية، ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي مناسب لحالة الفرد.

النشاط البدني المناسب الحالة الصحية العامة والعمر.

إدارة الإجهاد والاهتمام بعلاجه.

تجنب التدخين بكل أنواعه حتى السلبي.

الحفاظ على وزن صحي.

تناول الأدوية حسب الروشتة الطبية.

علاج ارتفاع ضغط الدم.

علاج ارتفاع الكوليسترول سواء بشكل طبيعي أو دوائي.