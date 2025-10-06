شيزوفرنيا ..الغندور يهاجم رواد السوشيال ميديا لهذا السبب

هاجم الإعلامي خالد الغندور التعليقات السلبية لبعض رواد السوشيال ميديا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور:كثير من رواد السوشيال ميديا شافين ان الشتيمة و التنمر و العنصرية شطارة و الأغرب انهم اكثر ناس بتعلق علي الدين و التدين و اكثر ناس بتنصح الغير علي السلوك المحترم ده نسميه شيزوفرنيا و لا رأيكم ايه.

علي الجانب الاخر كان قد دعم الإعلامي خالد الغندور اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للتطور، رغم الانتقادات التي طالته عقب مباراة الأهلي الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خوان بيزيرا ٢٢ سنة لاعب جامد جدا و عنده قابلية للتطوير و كل اللي بيحاول يقلل منه بعد ماتش الأهلي و يتريق عليه هو في الحقيقة خوف من قدرات و امكانيات اللاعب زي بالظبط ايام ما كان زيزو في الزمالك كان بالونة و لاعب عادي و بتاع ضربات جزاء و دلوقتي لاعب عالمي و عامل ٦ اسيست و جايب اهداف و افضل لاعب في مصر يا جمهور الزمالك عندنا فريق جيد جدا محتاج استقرار مالي و مدرب خبرات خليكم في ظهر النادي انتم السند الحقيقي".