قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يدعم خوان بيزيرا بعد الهجوم عليه عقب مباراة الأهلي

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
علا محمد

دعم الإعلامي خالد الغندور اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للتطور، رغم الانتقادات التي طالته عقب مباراة الأهلي الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خوان بيزيرا ٢٢ سنة لاعب جامد جدا و عنده قابلية للتطوير و كل اللي بيحاول يقلل منه بعد ماتش الأهلي و يتريق عليه هو  في الحقيقة خوف من قدرات و امكانيات اللاعب زي بالظبط ايام ما كان زيزو في الزمالك كان بالونة  و لاعب عادي و بتاع ضربات جزاء و دلوقتي لاعب عالمي و عامل ٦ اسيست و جايب اهداف و افضل لاعب في مصر  يا جمهور الزمالك عندنا فريق جيد جدا محتاج استقرار مالي و مدرب خبرات خليكم في ظهر النادي انتم السند الحقيقي".


كشف خالد سليمان وكيل أعمال يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، حقيقة اجتماع المدرب مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز.
وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: البعض قال ان فيريرا اجتمع مع لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة ومنحهم حرية المشاركة في اللقاء من عدمه بسبب المستحقات المتأخرة.
واضاف: هذا الكلام لم يحدث مطلقا وعار تماما من الصحة ومن المستحيل ان يقول مدرب للاعبين مثل هذا الكلام.

الإعلامي خالد الغندور البرازيلي خوان بيزيرا خوان بيزيرا الزمالك الأهلي زيزو الجونة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

ترشيحاتنا

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

نيسان ليف

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

مزاد سيارات

ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

بالصور

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله
مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله
مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

نيسان ليف
نيسان ليف
نيسان ليف

ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني القديمة والآيلة للسقوط| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد