الغندور يدعم خوان بيزيرا بعد الهجوم عليه عقب مباراة الأهلي

دعم الإعلامي خالد الغندور اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للتطور، رغم الانتقادات التي طالته عقب مباراة الأهلي الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خوان بيزيرا ٢٢ سنة لاعب جامد جدا و عنده قابلية للتطوير و كل اللي بيحاول يقلل منه بعد ماتش الأهلي و يتريق عليه هو في الحقيقة خوف من قدرات و امكانيات اللاعب زي بالظبط ايام ما كان زيزو في الزمالك كان بالونة و لاعب عادي و بتاع ضربات جزاء و دلوقتي لاعب عالمي و عامل ٦ اسيست و جايب اهداف و افضل لاعب في مصر يا جمهور الزمالك عندنا فريق جيد جدا محتاج استقرار مالي و مدرب خبرات خليكم في ظهر النادي انتم السند الحقيقي".



كشف خالد سليمان وكيل أعمال يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، حقيقة اجتماع المدرب مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: البعض قال ان فيريرا اجتمع مع لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة ومنحهم حرية المشاركة في اللقاء من عدمه بسبب المستحقات المتأخرة.

واضاف: هذا الكلام لم يحدث مطلقا وعار تماما من الصحة ومن المستحيل ان يقول مدرب للاعبين مثل هذا الكلام.