خالد الغندور: كرونسلاف يورتشيتش أحسن مدرب في مصر وأفريقيا

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور : أحسن مدرب في مصر وأفريقيا.

وتأهل بيراميدز لمواجهة فريق التأمين الأثيوبي في دور الـ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا

مباراة الذهاب في أديس أبابا يوم 25 أكتوبر والإياب بالقاهرة يوم 30 من ذات الشهر.

تأهل بيراميدز الي دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز علي الجيش الرواندي 5-0 مجموع المباراتين في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب تستاد الدفاع الجوي في دور الـ 64.