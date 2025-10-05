موعد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يتأهل لمواجهة فريق التأمين الأثيوبي في دور ال٣٢ من دوري أبطال أفريقيا

مباراة الذهاب في أديس أبابا يوم 25 أكتوبر

الإياب بالقاهرة يوم 30 من ذات الشهر.

تأهل بيراميدز الي دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز علي الجيش الرواندي 5-0 مجموع المباراتين في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب تستاد الدفاع الجوي في دور الـ 64.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 43، من ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد سامي برأسية وصلت إلى زيكو المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 61 من كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين، قابلها أحمد عاطف برأسية من منتصف منطقة الجزاء، سكنت يسار المرمى.

وعزز بيراميدز النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63 من رأسية متقنة لمحمد حمدي بعد عرضية من بلاتي توريه