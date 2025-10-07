قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني
مصدر من اتحاد المصارعة لـ صدى البلد : كيشو يضغط للعب باسم مصر
الخارجية القطرية: ملتزمون بدفع خطة ترامب وإنهاء الحرب على غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ارتفاع طفيف في تداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، تشرين الأول، بعد أن استهلت الأسهم الأميركية أسبوع التداول الجديد بأرقام قياسية جديدة.

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 15 نقطة، أي بنسبة 0.03%. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.06%، بينما ازادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.04%.

 أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في جلسة الإثنين بعد أن عززت صفقات الذكاء الاصطناعي من أسهم الرقائق، في حين ظلت الحكومة الفدرالية مغلقة لليوم السادس على التوالي.

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.14% أي ما يعادل 63 نقطة في جلسة الإثنين ليتنازل عن ذروته القياسية مُنهياً سلسلة مكاسب يومية من 6 جلسات.

في حين ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى قياسي جديد بعد أن سجل مكاسب للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب يومية في 5 أشهر.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

وحققت أسهم العملات المشفرة مثل ( Coinbase، Strategy، Riot Platforms.. ) مكاسب قوية في جلسة الإثنين بعد اختراق عملة البتكوين حاجز 125,000 دولار أميركي يوم الأحد.

وفي ظل غياب بيانات حكومية جديدة هذا الأسبوع، يراقب المشاركون في السوق تقارير حول الائتمان الاستهلاكي المستحق، والطلب على الرهن العقاري، والتوقعات الأولية لجامعة ميشيغان حول ثقة المستهلكين في أكتوبر.

ووضعت الأسواق المالية في الحسبان احتمالًا شبه مؤكد بنسبة 94.6% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع الاحتياطي الفدرالي في أكتوبر.

يأتي آداء السوق القياسي في وقت يبدو فيه أن المستثمرين يتجاهلون المخاوف المرتبطة بالإغلاق الحكومي الأميركي الحالي الذي دخل أسبوعه الثاني. وقد أدى الإغلاق إلى تأخير إصدار بيانات اقتصادية رئيسية، مثل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي كان متوقعاً يوم الجمعة، مما قلل بالتالي من كمية المعلومات المتاحة لمجلس الاحتياطي الفدرالي قبل قراره القادم بشأن سعر الفائدة.

ويأتي الإغلاق المطول، إلى جانب تعتيم البيانات، في وقت لا تزال فيه مخاطر سوق العمل والتضخم على رأس أولويات المستثمرين.

قد يجذب هذا المزيد من انتباه المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي المقرر صدوره بعد ظهر الأربعاء، بالإضافة إلى التعليقات المتوقعة هذا الأسبوع من عدد من مسؤولي المجلس، بمن فيهم نائبة الرئيس ميشيل بومان، والمحافظ ستيفن ميران، ورئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري.

كما تبدأ تقارير أرباح الشركات في الظهور مع إلقاء نظرة على نتائج شركتي بيبسيكو ودلتا للطيران يوم الخميس المقبل.



 

