وزير خارجية هولندا: مصر شريك استراتيجي.. والعلاقات الثنائية مبنية على الاحترام والمصالح

أكد وزير الخارجية الهولندي دافيد فان فييل، أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لهولندا، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأعرب الوزير الهولندي ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في القاهرة ـ عن شكره على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أنه منذ توليه الوزارة يتواصل بشكل دائم مع وزير الخارجية، ولذلك حرص أن تكون أول زيارة خارجية له إلى مصر.

وأوضح أن المباحثات تناولت سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والمشاركة والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، وإيجاد سبل لتعزيز التعاون والنمو من خلال الأعمال التجارية، مشيرا إلى التعاون البناء بين مصر وهولندا في ملفات مثل الهجرة وإدارة الموارد المائية والزراعة والتي تعد أولوية وطنية لمصر، فضلا عن أنها من التحديات العالمية.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين، قائلا: “نحن على دراية بالتحديات التي تواجهها مصر باعتبارها دولة مضيفة، لا سيما مع التحديات الاقتصادية والصراعات الجارية، ونحن حريصون على دعم مصر للوصول إلى ما تطمح إليه”.

ولفت إلى أن هولندا ستعمل مع مصر في مجالات التدريب المهني، والزراعة والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لتوفير ما يحتاجه سوق العمل.