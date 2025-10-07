وزير النقل يكرِّم سائقًا عثر على حقيبة بها مليون جنيه وسلمها لمباحث النقل

كرَّم المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محمود قطب أحمد محمد، سائق أتوبيس بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، ويعمل بخط الإسكندرية- مطروح؛ نظرا لأمانته في العمل، حيث عثر على حقيبة بها مبلغ مالي يتعدى المليون جنيه، فضلًا عن جوازات سفر وأوراق ومتعلقات شخصية، وقام بتسليمها لمباحث النقل.

وأفادت وزارة النقل، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الحقيبة تخص فتاتين أجنبيتين، وقد حضرتا إلى المحطة، على الفور ، وجرى تسليمهما الحقيبة بمباحث النقل، فيما رفض السائق الحصول منهما على أي مكافئة، وهو ما دفعهما إلى تقديم الشكر والتحية له، ولوزارة النقل، على أمانته.

شهادة تقدير ومكافأة مالية

وخلال فعاليات التكريم، أهدى الوزير، شهادة تقدير ومكافأة مالية للسائق؛ تقديرًا لأمانته في العمل، مؤكدا أن الوزارة ستظل داعمة لكل من يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والأمانة والتفاني والانضباط، مشيرا إلى أنه نموذج مشرف وقدوة لكل العاملين والموظفين في كافة وسائل المواصلات ومواقع العمل بمختلف الهيئات والشركات.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار نهج الوزارة بإثابة وتكريم المتميزين في جميع قطاعات الوزراة، سواء في طوائف التشغيل المختلفة، أو في طواقم الإدارة بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة.