محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة الفقهاء القبلية الثانوية بسيدي سالم.. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة الفقهاء القبلية الثانوية المشتركة بقرية الفقهاء بمركز سيدي سالم، والمقامة على مساحة 2002 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليونًا و900 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفتحي يوسف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الفصول التعليمية والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع إلى آراء الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تفعيل خطط المناهج والأنشطة المدرسية بما يعزز مهارات الطلاب ويحقق أهداف العملية التعليمية والتربوية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المدرسة تضم 15 فصلًا مدرسياً بطاقة استيعابية 35 طالبًا بالفصل الواحد، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع لم تتجاوز 13 شهرًا.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على الأثاث والمرافق المدرسية، موجّهًا إدارة المدرسة والعاملين بها بترسيخ قيم الانضباط والمحافظة على نظافة وجمال البيئة المدرسية، لتوفير مناخ تعليمي متميز للطلاب.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تستوعب نحو 132 ألفًا و738 طالبًا بمدارس التربية والتعليم، مؤكدًا انتظام العملية التعليمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.