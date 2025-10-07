محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومتابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على تكثيف حملات إزالة ورفع الإشغالات ومتابعة التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لمواعيد الغلق، وفرض النظام وسيادة القانون.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، نفذ حي وسط بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة موسعة استهدفت الشوارع الرئيسية بنطاق الحي وأسفرت عن غلق وتشميع 7 منشآت مخالفة لمواعيد العمل ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، والتحفظ على مركبة صغيرة للسير عكس الاتجاه، ومكبر صوت للتلوث السمعي وازعاج المواطنين، وإزالة 120 حالة إشغال متنوع وفتح الطرق لتحقيق السيولة المرورية.

وحصل حي شرق من 3 منشآت مخالفة غرامات فورية بقيمة 11 ألف جنيه، والتحفظ على 54 حالة إشغالات لأرصفة المشاه وحرم الطريق العام.

وتحفظ حي غرب على 107 حالات إشغال، وإغلاق 3 كافيهات غير ملتزمة للمواعيد الرسمية، وفرض غرامات بقيمة ألفي جنيه على منشآت اخرى مخالفة.

أسفرت حملة حي أول المنتزة عن إزالة ورفع كافة أنواع الإشغالات وتعديات وفروشات الباعة الجائلين، بمسار الحملة التي استهدفت مناطق رئيسية وفتح الطرق أمام سير المارة والسيارات وتحقيق السيولة المرورية، والتحفظ على 215 حالة إشغال متنوع، وإزالة الإعلانات المخالفة بدون ترخيص بشارع محمد نجيب وطريق الكورنيش وشارع جمال عبد الناصر، بالإضافة لإزالة اللافتات الإعلانية بعرض الطريق العام.

