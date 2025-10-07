مشاجرة وتدافع.. وفاة مأساوية لتاجر سيارات بالسادات داخل الشهر العقاري.. والتحقيقات جارية

تسود حالة من الحزن بين أبناء مدينة السادات، في محافظة المنوفية، عقب وفاة صاحب مكتب الصاوي لتجارة السيارات بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بالشهر العقاري بالمدينة.

البداية عندما ذهب الصاوي فوزي الصاوي والملقب بأبو أسامة صاحب معرض تجارة السيارات إلي الشهر العقاري بالمدينة لإنهاء بعض الأوراق بالمدينة.

حصل الصاوي علي الدور في الشهر العقاري لإجراء بعض الأوراق ولكن حدثت مشادة كلامية بينه وبين شقيقين تحولت إلي مشاجرة.

وحدثت حالة من الهرج داخل مكتب الشهر العقاري وسط حالة من الذعر بين المواطنين والموظفين وتم دفع صاحب مكتب السيارات ليسقط أرضا مغشيا عليه.

حاول الجميع إنقاذه إلا أنه فارق الحياة بأزمة قلبية مفاجئة حيث تم نقله إلي مستشفي السادات لإعادة انعاش قلبه ولكن دون نتيجة وتوفي بعد ذلك.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة السادات حيث أكد الجميع أن الراحل كان يتسم بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع ومعروف بين أهالي السادات بسبب مكتب السيارات.

وشيع الأهالي جثمان الصاوي فوزي الصاوي من مسجد النور بالمنطقة الرابعه بعد صلاة العشاء مساء أمس وتم الدفن فى مقابر السادات.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة السادات بوفاة صاحب مكتب سيارات بأزمة قلبية أثناء تواجده داخل مكتب شهر عقاري في السادات.

بالانتقال تبين وفاة الصاوي فوزي بأزمة قلبية نتيجة مشاجرة مع شقيقين بسبب أولوية الدور في الشهر العقاري.

تم تحرير محضر بالواقعة وضبط الشقيقين لأخذ أقوالهم في القضية.