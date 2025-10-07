صحة المنوفية: غلق فوري لـ 71 منشأة طبية وإنذار 538 لمخالفتهم اللوائح والقوانين

اعلن الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن شن حملات مكثفة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية بنطاق المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال ادارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك لضمان الالتزام بكافة معايير الجودة والأنظمة الصحية وتوفير أفضل الخدمات الصحية لخدمة المواطنين.

حيث تم المرور على 1065 منشأة طبية ، وقد تنوع المرور الميداني على العيادات الخاصة ، المراكز الطبية ، ومعامل تحاليل ، بالإضافة الى مراكز الأشعة، الحضانات، المعامل، ومحال النظارات الطبية .

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية أنه قد بلغ عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات 394 منشأة للمعايير الصحية المطلوبة، بينما تم إنذار 538 منشأة لتلافي بعض السلبيات , كما تم تنفيذ إجراءات الغلق الإداري لعدد 71 منشأة مخالفة، وجاري استصدار قرارات غلق لـ 62 منشأة أخرى.

شدد محافظ المنوفية بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة والالتزام بكافة المعايير والاشتراطات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.