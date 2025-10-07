قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
محافظات

صحة المنوفية: غلق فوري لـ 71 منشأة طبية وإنذار 538 لمخالفتهم اللوائح والقوانين

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

اعلن الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن شن حملات مكثفة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية بنطاق المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال ادارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك لضمان الالتزام بكافة معايير الجودة والأنظمة الصحية وتوفير أفضل الخدمات الصحية لخدمة المواطنين.

 حيث تم المرور على  1065 منشأة طبية ، وقد تنوع المرور الميداني على  العيادات الخاصة ، المراكز الطبية ، ومعامل تحاليل ، بالإضافة الى مراكز الأشعة، الحضانات، المعامل، ومحال النظارات الطبية  .

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية أنه قد بلغ عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات  394 منشأة للمعايير الصحية المطلوبة، بينما تم إنذار 538 منشأة لتلافي بعض السلبيات , كما تم تنفيذ إجراءات الغلق الإداري لعدد 71 منشأة مخالفة، وجاري استصدار قرارات غلق لـ 62 منشأة أخرى.

شدد محافظ المنوفية بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة والالتزام بكافة المعايير والاشتراطات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

