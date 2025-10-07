غرفة المنشآت الفندقية تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب المدير العام لليونسكو

تتقدم غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب بخالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وحصوله على أغلبية الأصوات وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي، وإلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.



وأعرب الأستاذ محمد أيوب عن اعتزاز الغرفة بهذا الفوز المستحق، الذي يُجسد مكانة مصر الحضارية وقدرتها على تقديم قيادات متميزة تحظى بثقة واحترام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس ما تتمتع به الكفاءات المصرية من علم وخبرة وتفانٍ في العمل، وما تمثله من نموذج مشرف في المحافل الدولية.



وأضاف رئيس الغرفة أن هذا الإنجاز الكبير يُعد تتويجًا لمسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء، وأن الغرفة ترى في الدكتور خالد العناني رمزًا للإخلاص والاجتهاد، ونموذجًا يُحتذى في الجمع بين الفكر الأكاديمي والرؤية التنفيذية، بما يخدم أهداف التنمية الثقافية والسياحية، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة والثقافة العالمية.



وأكدت الغرفة أن هذا الفوز التاريخي يعزز من حضور مصر الدولي كدولة رائدة في مجالات الثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني، ويدعم جهودها المستمرة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، متمنية للدكتور العناني دوام النجاح والتوفيق في قيادة منظمة اليونسكو نحو مزيد من التقدم والازدهار، بما يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها العالمية.