محافظ القليوبية يؤكد على عقد اللقاءات الجماهيرية لحل مشاكل المواطنين

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن اللقاءات الجماهيرية تُعد آلية تنفيذية مباشرة لحل مشكلات المواطنين بشكل فوري بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وأشار محافظ القليوبية إلى استمرار عقد اللقاءات مع المواطنين بمختلف مدن المحافظة.

وعقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر مجلس مدينة شبين القناطر، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء عدداً من الطلبات والشكاوى الواردة من أهالي مدن شبين القناطر والخانكة والخصوص، تنوعت بين طلبات لتوفير فرص عمل ومصادر دخل، حيث وجه بتوفير وظائف بالقطاع الخاص لعدد من الحالات الإنسانية، من بينها مواطن من ذوي الإعاقة وسيدة مطلقة تعول أطفالاً أيتاماً، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الظروف الصحية الصعبة.

كما وافق المحافظ على نقل موظفة من ذوي الإعاقة من مستشفى المطرية التعليمي إلى مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية مراعاة لظروفها الصحية، ووجه بإحالة شكوى أحد المواطنين إلى النيابة العامة في نزاع مع جاره لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية.