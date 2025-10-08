الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر طالما نقف يدًا واحدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر مرت بظروف صعبة، لكن الأمور في مصر تمضي بفضل الله والشعب المصري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، أن لا تقلقوا من أي تحد أو تهديد أيا ما كان طالما نقف يد واحدة .

ولفت إلى أن أي دولة تستطيع عبور الأزمات والتحديات بفضل صلابة ووحدة شعبها، وأنه لا يستطيع أحد الاقتراب من مصر.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الوزارة قادرة على التعامل مع الجرائم المستحدثة، وأنه يقدم الشكر لجميع مؤسسات الدولة، والتي تتعاون مع وزارة الداخلية لتحقيق أهدافها .

وأضاف وزير الداخلية، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، أن خريجو أكاديمية الشرطة تسلحوا بالعلم لأداء واجبهم الوطني

وأوضح :نمضي في إفشاء مخططات إعادة تصدير العنف والإرهاب وترويج الأفكار الهدامة.

وأنه يتقدم بالشكر لأولياء الأمور، باعتبارهم شركاء النجاح.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عروضا لطلاب أكاديمية الشرطة يستعرضون مهارات الرماية خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير.