بعد قليل.. الأهلي يعلن رسميا تعاقده مع المدرب الدنماركي جيس ثورب

يستعد النادي الأهلي للإعلان بعد قليل عن تعاقده مع المدرب الدنماركي جيس ثورب لقيادة القلعة الحمراء خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

وتواجد أسامة هلال، القائم بأعمال مدير التعاقدات، خلال الأيام الماضية في الدنمارك لإنهاء ملف المدير الفني، على أن يعلن الأهلي تعاقده مع المدرب الجديد بعد قليل.

وكان الأهلي قد كلف عماد النحاس بقيادة الفريق مؤقتًا، حيث نجح في تحقيق نتائج مميزة تمثلت في الفوز بأربع مباريات متتالية أمام سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، الزمالك، وكهرباء الإسماعيلية، وذلك بعد تعادل سابق مع إنبي.

يُذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع خوسيه ريبيرو في شهر يونيو الماضي بعد التتويج بلقب الدوري المحلي، إلا أن المدرب الإسباني رحل عن الفريق بنهاية أغسطس عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة.