مصرع طـ.فل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بسوهاج
أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مسلم يوضح حقيقة عودته لطليقته يارا تامر بعد فيديو محل الهواتف

منار نور

كشف المطرب مسلم حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول عودته إلى طليقته يارا تامر، بعد انتشار فيديو لهما أثناء شرائهما هاتفًا جديدًا من أحد المحال التجارية.


ونفى مسلم تمامًا هذه الشائعات، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:
"إيه القرف ده! هو بجد الناس بقت مستنية أي ترند وخلاص؟ حتى في البيوت والزواج والطلاق بقى هزار وترند؟!


تابع :٠ امبارح كنت بشتري تليفون جديد عادي جدًا زي أي بني آدم بيغير تليفونه كل سنة، يقوم صاحب الستور ينزل فيديو قديم ليا أنا وطلقتي ويقول إنه جديد وإن أنا جايب ليها هدية!
وأنا أصلاً كنت بشتري التليفون لنفسي، ومتصورت بتنين عشان كنت بنقي بين المساحات، واختارت واحد وروحت. ألاقيه عامل ترند على حسابه وبيقول إننا رجعنا لبعض!
 

واضاف :" بجد مش مقدر حجم المشاكل اللي ممكن يسببها، بس أنا حبيت أوضح لأني ما بحبش المرض وحب الشهرة بالطريقة دي.


أكمل :" وأنا دفعت زي أي إنسان عادي جدًا، ومفيش بيني وبينها غير كل احترام، وشكرًا."

يذكر أن مسلم ويارا تامر كانا قد انفصلا منذ فترة، بعد علاقة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلم يارا تامر

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الشباب والرياضة تطلق ورشة عمل شباب بلد بالتعاون مع يونيسيف

الغندور يتوقع فوز منتخب مصر على جيبوتي مقابل 3 أهداف

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

