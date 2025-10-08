محافظ جنوب سيناء: التجلي الأعظم أحد أهم المشروعات القومية الكبرى في تجسيد رسالة مصر للسلام

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، أن مشروع التجلي الأعظم يحظى برعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تجسد رسالة مصر في السلام والتسامح والتعايش بين الأديان، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بصفة دورية تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ -عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الأعظم الذي عقد في القاهرة - في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية التي تشهدها محافظة جنوب سيناء .

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير تفصيلية حول نسب التنفيذ والملاحظات الفنية الخاصة بعدد من المشروعات التنموية ضمن مراحل المشروع المختلفة، إلى جانب مناقشة خطة التطوير الشاملة لمدينة سانت كاترين، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحويل المدينة إلى وجهة عالمية للسياحة الروحية والبيئية بما يتماشى مع خصوصيتها التاريخية والروحية الفريدة.

استعرض الدكتور خالد مبارك مطالب المحافظة واحتياجاتها لاستكمال بعض المرافق والخدمات الحيوية التي تدعم البنية التحتية للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سانت كاترين، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل والانتهاء من تنفيذها وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

كما شدّد مبارك على أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المنفذة والوزارات المعنية ومجلس الأمناء، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج، مثمنًا ما تبذله كافة الجهات المشاركة من جهود مخلصة لإنجاز هذا المشروع الوطني الكبير الذي يعكس عظمة وقدسية أرض سيناء.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالدور الفاعل لمجلس الأمناء والجهات التنفيذية المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن ما تشهده مدينة سانت كاترين من طفرة تنموية يأتي ضمن رؤية الدولة للحفاظ على الطابع الروحي والبيئي للمدينة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة لتظل رمزًا عالميًا للتسامح والتلاقي بين الأديان السماوية.