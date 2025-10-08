قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: التجلي الأعظم أحد أهم المشروعات القومية الكبرى في تجسيد رسالة مصر للسلام

الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، أن مشروع التجلي الأعظم يحظى برعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تجسد رسالة مصر في السلام والتسامح والتعايش بين الأديان، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بصفة دورية تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ -عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الأعظم الذي عقد في القاهرة - في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية التي تشهدها محافظة جنوب سيناء .
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير تفصيلية حول نسب التنفيذ والملاحظات الفنية الخاصة بعدد من المشروعات التنموية ضمن مراحل المشروع المختلفة، إلى جانب مناقشة خطة التطوير الشاملة لمدينة سانت كاترين، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحويل المدينة إلى وجهة عالمية للسياحة الروحية والبيئية بما يتماشى مع خصوصيتها التاريخية والروحية الفريدة.
استعرض الدكتور خالد مبارك مطالب المحافظة واحتياجاتها لاستكمال بعض المرافق والخدمات الحيوية التي تدعم البنية التحتية للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سانت كاترين، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل والانتهاء من تنفيذها وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
كما شدّد مبارك على أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المنفذة والوزارات المعنية ومجلس الأمناء، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج، مثمنًا ما تبذله كافة الجهات المشاركة من جهود مخلصة لإنجاز هذا المشروع الوطني الكبير الذي يعكس عظمة وقدسية أرض سيناء.
وأشاد محافظ جنوب سيناء بالدور الفاعل لمجلس الأمناء والجهات التنفيذية المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن ما تشهده مدينة سانت كاترين من طفرة تنموية يأتي ضمن رؤية الدولة للحفاظ على الطابع الروحي والبيئي للمدينة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة لتظل رمزًا عالميًا للتسامح والتلاقي بين الأديان السماوية.

محافظ جنوب سيناء مشروع التجلي الأعظم الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. فعل نهانا الله عنه في حديث قدسي يغفله الكثير.. سيدة تريد التوبة من السرقة رغم صومها وصلاتها.. ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

الاوقاف

الأوقاف تعلن عن حاجتها لباحثين بالندب الداخلي من العاملين بالوزارة

الأوقاف

وزارة الأوقاف تعقد ندوة بعنوان "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن"

بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد