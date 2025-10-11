مش بس شعر أبيض .. تعرف على أشكال وأنواع مرض الألبينو

كلمة "ألبينو" مشتقة من الكلمة اللاتينية "albus"، والتي تعني أبيض وتستخدم للإشارة إلى شخص مصاب بالمهق.

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أشكال وأنواع المهق.

المهق العيني الجلدي (OCA)

يُعد المهق العيني الجلدي (يُنطق "أوك-يو-لو-كيو-تين-إي-أس") أكثر أنواع الألبينو شيوعًا ويتميز المصابون به بشحوب شديد في الشعر والبشرة والعينين، كما يعانون عادةً من مشاكل في الرؤية.



المهق العيني (OA)

المهق العيني أقل شيوعًا بكثير من المهق البصري ويؤثر الألبينو العيني غالبًا على العينين، ولا يؤثر على الجلد أو الشعر كثيرًا، إن وجد وعادةً ما يؤدي المهق إلى عدم وضوح الرؤية، وحساسية للضوء، وأعراض أخرى قد تؤثر على كيفية رؤية وتفاعل المصاب مع العالم من حوله.

يُعدّ المهق أحيانًا سمةً لمتلازمة وراثية وهذا يعني أن الشخص مصابٌ بهشاشة العظام، بالإضافة إلى حالات طبية أخرى تُصيب أجزاءً مختلفةً من جسمك وعلى سبيل المثال، يحدث المهق كجزء من:

متلازمة هيرمانسكي بودلاك (HPS)

اضطراب أيضي وراثي ويعاني المصابون بمتلازمة هيرمانسكي-بودلاك من الألبينو هذا بالإضافة إلى اضطرابات الدم ، ومشاكل في الكدمات ، وأمراض الرئة، والكلى، والأمعاء.



متلازمة تشيدياك-هيجاشي (CHS)

اضطراب مناعي وراثي يجعلك أكثر عرضة للعدوى كما يعاني المصابون بمتلازمة تشيدياك-هيجاشي عادةً من المهق أو الألبينو، وقد يُصابون بالكدمات أو ينزفون بسهولة أكبر من المتوقع.