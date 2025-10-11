قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مش بس شعر أبيض .. تعرف على أشكال وأنواع مرض الألبينو

اسماء محمد

كلمة "ألبينو" مشتقة من الكلمة اللاتينية "albus"، والتي تعني أبيض وتستخدم للإشارة إلى شخص مصاب بالمهق. 

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أشكال وأنواع المهق.

المهق العيني الجلدي (OCA) 

يُعد المهق العيني الجلدي (يُنطق "أوك-يو-لو-كيو-تين-إي-أس") أكثر أنواع الألبينو شيوعًا ويتميز المصابون به بشحوب شديد في الشعر والبشرة والعينين، كما يعانون عادةً من مشاكل في الرؤية.


المهق العيني (OA) 

المهق العيني أقل شيوعًا بكثير من المهق البصري ويؤثر الألبينو العيني غالبًا على العينين، ولا يؤثر على الجلد أو الشعر كثيرًا، إن وجد وعادةً ما يؤدي المهق إلى عدم وضوح الرؤية، وحساسية للضوء، وأعراض أخرى قد تؤثر على كيفية رؤية وتفاعل المصاب مع العالم من حوله.

المهق العيني


يُعدّ المهق أحيانًا سمةً لمتلازمة وراثية وهذا يعني أن الشخص مصابٌ بهشاشة العظام، بالإضافة إلى حالات طبية أخرى تُصيب أجزاءً مختلفةً من جسمك وعلى سبيل المثال، يحدث المهق كجزء من:

متلازمة هيرمانسكي بودلاك (HPS) 

 اضطراب أيضي وراثي ويعاني المصابون بمتلازمة هيرمانسكي-بودلاك من الألبينو هذا بالإضافة إلى اضطرابات الدم ، ومشاكل في الكدمات ، وأمراض الرئة، والكلى، والأمعاء.

عادات تدمر الكلى|احذرها


متلازمة تشيدياك-هيجاشي (CHS) 

اضطراب مناعي وراثي يجعلك أكثر عرضة للعدوى كما يعاني المصابون بمتلازمة تشيدياك-هيجاشي عادةً من المهق أو الألبينو، وقد يُصابون بالكدمات أو ينزفون بسهولة أكبر من المتوقع.

الألبينو المهق مرض الألبينو أنواع الألبينو أنواع المهق

