قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبارالوادي الجديد| خطة لتطوير الطرق والأحياء الداخلية.. واستيعاب 800 طالب وطالبة بسكن المغتربين والقوائم مفتوحة للتقديم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية، كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد: خطة لتطوير الطرق والأحياء الداخلية
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والأحياء الداخلية، تيسيرًا لحركة المواطنين وتحسينًا للمظهر الحضاري بالمراكز.


وأشار المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إلى متابعة تنفيذ أعمال رصف الإنترلوك بحي البري بمدينة الخارجة، وترميم القطوعات الناتجة عن صيانة خطوط الغاز بالشوارع الداخلية؛ لضمان سلامة الطرق وتأمين حركة المركبات والمواطنين.

وأشار مدير عام الطرق أن الأعمال الجارية تشمل التجهيز لرصف مساحة 3 آلاف متر مسطح بحي الصفا بمدينة الخارجة، ومتابعة رصف حي البري بمسطح "إنترلوك" يقارب 25 ألف متر، واستكمال أعمال الرصف بمركز الفرافرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بإجمالي 21 ألف متر، فضلًا عن قرب الانتهاء من رصف مداخل قرية الراشدة بمركز الداخلة، ضمن خطة تطوير المظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة بالقري.

استيعاب 800 طالب وطالبة بسكن المغتربين في الوادي الجديد والقوائم مفتوحة للتقديم

تفقد محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط،   سير أعمال الفرش والتأثيث بمقر سكن الطالبات المغتربات في مدينة الخارجة، في خطوة تعكس اهتمام المحافظة بتوفير بيئة سكنية ملائمة للطلاب الوافدين من مختلف المحافظات للدراسة بجامعات الوادي الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من مقار السكن الحكومية 800 طالب وطالبة حتى الآن.

جولة ميدانية لمتابعة جاهزية المقار

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية حنان مجدي نائب المحافظ، جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك للوقوف على مستوى التجهيزات الجارية بمقر سكن الطالبات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الدفعات الجديدة من الطالبات المغتربات.

وأكد الزملوط،  خلال الجولة على ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش والتأثيث وفقًا للمواصفات المطلوبة، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة للطالبات، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف سكن الطلاب باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تؤثر مباشرة على العملية التعليمية واستقرار الطلاب نفسيًا واجتماعيًا.

توجيهات بحصر المباني الشاغرة

وجه محافظ الوادي الجديد الجهات المعنية بحصر جميع المباني الحكومية الشاغرة الملائمة لاستخدامها كمقار سكن إضافية للطلاب، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على طلبات الإقامة من قبل الطلاب الوافدين للدراسة بجامعات المحافظة.

الوادي الجديد تشارك في فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

تشارك محافظة الوادي الجديد في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت رعاية 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة حتى 11 أكتوبر الجاري.
 

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان، إن المشاركة بالمعرض تتم من خلال عرض منتجات متنوعة تمثل الحرف اليدوية الأصيلة التي تتميز بها المحافظة، والتي تم إنتاجها من خلال الورش الحرفية التي يتم تنفيذها لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب في إطار مبادرة "حرفتك.. مهنتك"، ومنها الخوص، الخرز، الزي الواحاتي، الكرناف، الريزن، الكليم والسجاد، والتي تعكس المهارات الإبداعية والاحترافية للمشاركات، وبعض المنتجات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة وعلى رأسها البلح، دبس البلح، الزيتون.

وأكدت المحافظة أن معرض "تراثنا" أكبر تجمع إقليمي للصناعات التراثية والحرف اليدوية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية بطريركية الروم الأرثوذكس بمرور 17 قرنًا على "نيقية"

التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية تحتفل بعام القديس أثناسيوس بحضور البابا تواضروس الثاني

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد