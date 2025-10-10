أخبارالوادي الجديد| خطة لتطوير الطرق والأحياء الداخلية.. واستيعاب 800 طالب وطالبة بسكن المغتربين والقوائم مفتوحة للتقديم

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية، كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد: خطة لتطوير الطرق والأحياء الداخلية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والأحياء الداخلية، تيسيرًا لحركة المواطنين وتحسينًا للمظهر الحضاري بالمراكز.



وأشار المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إلى متابعة تنفيذ أعمال رصف الإنترلوك بحي البري بمدينة الخارجة، وترميم القطوعات الناتجة عن صيانة خطوط الغاز بالشوارع الداخلية؛ لضمان سلامة الطرق وتأمين حركة المركبات والمواطنين.

وأشار مدير عام الطرق أن الأعمال الجارية تشمل التجهيز لرصف مساحة 3 آلاف متر مسطح بحي الصفا بمدينة الخارجة، ومتابعة رصف حي البري بمسطح "إنترلوك" يقارب 25 ألف متر، واستكمال أعمال الرصف بمركز الفرافرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بإجمالي 21 ألف متر، فضلًا عن قرب الانتهاء من رصف مداخل قرية الراشدة بمركز الداخلة، ضمن خطة تطوير المظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة بالقري.

استيعاب 800 طالب وطالبة بسكن المغتربين في الوادي الجديد والقوائم مفتوحة للتقديم

تفقد محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، سير أعمال الفرش والتأثيث بمقر سكن الطالبات المغتربات في مدينة الخارجة، في خطوة تعكس اهتمام المحافظة بتوفير بيئة سكنية ملائمة للطلاب الوافدين من مختلف المحافظات للدراسة بجامعات الوادي الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من مقار السكن الحكومية 800 طالب وطالبة حتى الآن.

جولة ميدانية لمتابعة جاهزية المقار

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية حنان مجدي نائب المحافظ، جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك للوقوف على مستوى التجهيزات الجارية بمقر سكن الطالبات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الدفعات الجديدة من الطالبات المغتربات.

وأكد الزملوط، خلال الجولة على ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش والتأثيث وفقًا للمواصفات المطلوبة، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة للطالبات، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف سكن الطلاب باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تؤثر مباشرة على العملية التعليمية واستقرار الطلاب نفسيًا واجتماعيًا.

توجيهات بحصر المباني الشاغرة

وجه محافظ الوادي الجديد الجهات المعنية بحصر جميع المباني الحكومية الشاغرة الملائمة لاستخدامها كمقار سكن إضافية للطلاب، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على طلبات الإقامة من قبل الطلاب الوافدين للدراسة بجامعات المحافظة.

الوادي الجديد تشارك في فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

تشارك محافظة الوادي الجديد في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت رعاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة حتى 11 أكتوبر الجاري.



وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان، إن المشاركة بالمعرض تتم من خلال عرض منتجات متنوعة تمثل الحرف اليدوية الأصيلة التي تتميز بها المحافظة، والتي تم إنتاجها من خلال الورش الحرفية التي يتم تنفيذها لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب في إطار مبادرة "حرفتك.. مهنتك"، ومنها الخوص، الخرز، الزي الواحاتي، الكرناف، الريزن، الكليم والسجاد، والتي تعكس المهارات الإبداعية والاحترافية للمشاركات، وبعض المنتجات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة وعلى رأسها البلح، دبس البلح، الزيتون.

وأكدت المحافظة أن معرض "تراثنا" أكبر تجمع إقليمي للصناعات التراثية والحرف اليدوية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.