تموين الوادي الجديد تطلق مبادرة لتوفير اللحوم السودانية الطازجة

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في مبادرة هي الأولى من نوعها، اللحوم السودانية الطازجة بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بسعر 300 جنيه للكيلو، وذلك في إطار الجهود المبذولة وخطة المحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع، تحقيقًا للصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات



أكدت الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في تصريحات صحفية التنسيق مع المحافظة ومديرية الطب البيطري والشركة المصرية لتجارة الجملة، من خلال طرح لحوم بلدى سودانى بسعر 300 جنيه للكيلو صافى خالى من الدهون والعظم تم ذبحها بمجزر الوادى الجديد.

أعلنت مديرية تموين الوادي الجديد، تنفيذ المبادرة في كافة المراكز المختلفة بالمحافظة، في وقت لاحق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار، تماشيًا مع جهود الحكومة في تنفيذ مبادرات تهدف إلى حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت سلوي، إلى أن محافظة الوادي الجديد، بقيادة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين، لافتًا إلى أن عملية طرح اللحوم تتم من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تابعة للمحافظة بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين، وجار لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من السلع الأساسية داعيًا المواطنين إلى الإستفادة من هذه المنافذ.