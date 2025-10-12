محافظ القليوبية يوجه بالتيسير على المستثمرين لزيادة فرص العمل

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أطلق حزمة من التوجيهات والتيسيرات الهادفة إلى دعم المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المناطق الصناعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع جاء لبحث ومناقشة طلبات مستثمري منطقتي الشروق والصفا، والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات إلى المحافظة.

وفي لفتة نوعية، وجه المحافظ نصيحة للمستثمرين بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي من خلال التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بنظام التعليم المزدوج، على غرار مدرسة الذهب والمدارس التي تنشئها الكيانات الصناعية الكبرى، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا النوع من التعليم لما يحققه من مواءمة بين احتياجات السوق ومهارات الخريجين، مع إتاحة الفرصة للطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على شهادات تؤهلهم لسوق العمل.

وخلال الاجتماع، تم اتخاذ قرارات تنفيذية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، من بينها تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للمحافظة للنظر في طلبات عدد من المستثمرين بشأن رفع غرامات التأخير في الإنتاج، فضلًا عن الموافقة على جدولة مديونية أحد المستثمرين بمنطقة الشروق.

كما تناول الاجتماع عددًا من الطلبات الخاصة بتقسيط المستحقات، وإلغاء الغرامات، والتنازل عن قطع مخصصة، وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة.

وطالب المحافظ أعضاء المجلس بضرورة التيسير على المستثمرين والعمل بروح القانون لدعم مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في خدمة المستثمرين، وأن الحكومة حريصة على تنمية وتطوير المناطق الصناعية ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.

وحضر الاجتماع السكرتير العام للمحافظة، ومعاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، والمستشار القانوني، ومدير الاستثمار، ومسؤولو التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار.