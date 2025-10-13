أمين سر حركة فتح: مصر لعبت دورا حيويا في دعم القضية الفلسطينية

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن مصر كانت ولا تزال لاعبًا أساسيًا في دعم القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني والثبات على أرضه منذ عام 1948 وحتى اليوم، وهو أمر لا جدال فيه، مضيفًا أن لموقع مصر الجيوستراتيجي والسياسي أهمية كبيرة على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

وأشار تيم، خلال مداخلة مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن حضور كبار المسؤولين الدوليين إلى مصر، مثل زيارة جوتيريش لمعبر رفح، يعكس هذا الدور الحيوي، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا حساسًا في مرحلة هامة، خاصة بعد الاعترافات المتتالية، وحرب الإبادة التي شهدتها غزة، وقرارات الضم التي تبنتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وأكد أن مصر ساهمت في تبني خطة ترامب، ولعبت دورًا كبيرًا في إقناع الدول المحيطة والدول الإسلامية وبعض الدول العربية المؤثرة.

وختم زيد تيم بالقول إن الأمل معقود على قمة شرم الشيخ بأن تؤدي إلى مسار سياسي حقيقي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق تطلعاته المشروعة.