​محافظ جنوب سيناء: العمال رجال فوق الظل شاركوا في إنجاح قمة السلام

​أعرب اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن شكره وتقديره لجميع العمال والقيادات التنفيذية، ورؤساء ومديري الشركات، وممثلي بمدينة شرم الشيخ؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة خلال فترة الإعداد واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.

​القمة شهدت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكثر من 30 من قادة وزعماء وقيادات العالم، إلى جانب المنظمات العربية والدولية، لدعم جهود وقف الحرب في غزة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

​وخلال لقائه بالعمال وممثلي الشركات والجهات التنفيذية، وجَّه المحافظ كلمات شكر وتقدير لجميع المشاركين في أعمال التنظيم والتجميل والتأمين والخدمات، مُثمِّنًا روح التعاون والانتماء والإخلاص التي ظهر بها أبناء المحافظة خلال هذا الحدث العالمي الكبير.

​وفي كلمته للعمال، قال محافظ جنوب سيناء: "أنتم رجال فوق الظل وفوق الرأس، فأنتم أساس العمل والإنتاج، وسواعد البناء والتنمية في كل موقع على أرض جنوب سيناء".

​كما قام المحافظ بتكريم القيادات التنفيذية ورؤساء ومديري الشركات والجهات المشاركة، ومنحهم شهادات تقدير؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة في إنجاح القمة، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح يعكس قدرة أبناء مصر على العمل بروح الفريق الواحد، وإصرارهم على إظهار مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق بمكانة مصر الدولية.

​واختتم اللواء خالد مبارك تصريحه بالتأكيد على أن العمال وأبناء شرم الشيخ هم الركيزة الأساسية في كل إنجاز، موجِّهًا التحية لكل من شارك وساهم في هذا الحدث التاريخي الذي أكد أن شرم الشيخ ستظل عاصمة السلام العالمية ومنبرًا مُشرِّفًا لمصر أمام العالم.



