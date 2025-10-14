قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
محافظات

​محافظ جنوب سيناء: العمال رجال فوق الظل شاركوا في إنجاح قمة السلام

تكريم محافظ جنوب سيناء للعاملين بالمحافظة
تكريم محافظ جنوب سيناء للعاملين بالمحافظة
ايمن محمد

​أعرب اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن  شكره وتقديره لجميع العمال والقيادات التنفيذية، ورؤساء ومديري الشركات، وممثلي بمدينة شرم الشيخ؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة خلال فترة الإعداد واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.
​القمة شهدت مشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكثر من 30 من قادة وزعماء وقيادات العالم، إلى جانب المنظمات العربية والدولية، لدعم جهود وقف الحرب في غزة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
​وخلال لقائه بالعمال وممثلي الشركات والجهات التنفيذية، وجَّه المحافظ كلمات شكر وتقدير لجميع المشاركين في أعمال التنظيم والتجميل والتأمين والخدمات، مُثمِّنًا روح التعاون والانتماء والإخلاص التي ظهر بها أبناء المحافظة خلال هذا الحدث العالمي الكبير.
​وفي كلمته للعمال، قال محافظ جنوب سيناء: "أنتم رجال فوق الظل وفوق الرأس، فأنتم أساس العمل والإنتاج، وسواعد البناء والتنمية في كل موقع على أرض جنوب سيناء".
​كما قام المحافظ بتكريم القيادات التنفيذية ورؤساء ومديري الشركات والجهات المشاركة، ومنحهم شهادات تقدير؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة في إنجاح القمة، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح يعكس قدرة أبناء مصر على العمل بروح الفريق الواحد، وإصرارهم على إظهار مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق بمكانة مصر الدولية.
​واختتم اللواء خالد مبارك تصريحه بالتأكيد على أن العمال وأبناء شرم الشيخ هم الركيزة الأساسية في كل إنجاز، موجِّهًا التحية لكل من شارك وساهم في هذا الحدث التاريخي الذي أكد أن شرم الشيخ ستظل عاصمة السلام العالمية ومنبرًا مُشرِّفًا لمصر أمام العالم.


 

جنوب سيناء قمة السلام تكريم المحافظ العاملين

