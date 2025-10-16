موجز أخبار الوادي الجديد| 28 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب.. ونائب المحافظ تتابع أعمال تجهيز أرض المعارض بالخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

28 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب في الوادي الجديد

انهت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، برئاسة المستشار مصطفي عباس، رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية، أعمال اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة.

وبلغ عدد المرشحين بالدائرتين نحو 28 مرشحا بواقع 6 مرشحين بدائرة الخارجة وباريس للمنافسة على المقعد الفردى وهم أحمد العقاطى، فردى مستقل، باهى ابومعين، فردى مستقل، مصطفي يسرى معاذ، فردى حزب الجبهة الوطنية، احمد عبدالمقصود، فردى مستقل، ابتسام امير هرون، فردى مستقل، ممدوح انور محمد رضوان، فردى مستقل، وبلغ عدد المرشحين بدائرة الداخلة وبلاط والفرافرة نحو 22 مرشحا للتنافس على مقعد فردى وهما احمد عبدالله سيد عمر، مستقل، خالد الصاوى محمود حسن، مستقل، تامر عبدالقادر احمد عبدالقادر، مستقل، حمدى محمد حسن سليمان، مستقل، خالد محمد عبدالله عاشور، مستقل، محمد احمد عبدالله مطاوع، حزب المستقلين الجدد، فاطمة جبريل عبدالله، حزب الوفد، محمد على احمد سيد، مستقل، منصور ابراهيم سيد، مستقل، ولاء ناجى احمد ابوزيد، مستقل، محمد رشاد محمد سالم، حزب المؤتمر، محمد محمود حسنين خضر، مستقل، رضا احمد حمودة، مستقل، نبيل حنفي عبدالله حسن، مستقل، احمد فتحى محمد على، مستقل، سعد ابوبكر محمد ابوبكر، ياسر كامل، فردى حزب النور، رضا السيد محمد عبدالعزيز، فردى مستقل، عاطف علوى محمد السيد، فردى مستقل، احمد ابراهيم، فردى مستقل، مصطفي حسن سنوسي، فردى مستقل، برديس سيف الدين عمران، فردى مستقل.

وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الخارجة ومركز باريس، والدائرة الثانية بمركز شرطة الداخلة وبلاط والفرافرة، وكل دائرة تضم مرشح فردى وآخر قائمة ليصبح إجمالي عدد المقاعد الفردى والقائمة بالمحافظة 4 مقاعد بمجلس النواب.

استعدادًا لإقامة المعرض الزراعي الثاني

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تجهيز أرض المعارض بالخارجة

تابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التجهيزات الجارية بمقر أرض المعارض بمدينة الخارجة، وذلك استعدادًا لإقامة معرض الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI في نسخته الثانية، والذي يُقام خلال الفترة من ٢٥ : ٢٦ أكتوبر الجاري.

حيث أكدت على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة الأماكن المخصصة للعارضين، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللوجيستية لتيسير عرض منتجاتهم، و مراجعة إجراءات الحماية المدنية بالموقع، و ووضع لافتات إرشادية تتضمن مكونات وأجنحة العارضين من داخل وخارج المحافظة؛ لتسهيل وصول رواد وضيوف المعرض إليها. كما شددت على متابعة جاهزية القاعات المخصصة لورش العمل والندوات العلمية التي تقام على هامش المعرض، وأماكن الإقامة بالفنادق وفقًا لأعداد المشاركين من الضيوف والعارضين.

هذا ويُمثّل المعرض ملتقى سنوي وفرصة واعدة للشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية والبحثية والمهتمين بمجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي و الميكنة الزراعية و الحرف اليدوية والتراثية.

اعلام الداخلة يناقش أهمية إستخدام الطاقة المتجددة في تنمية المشروعات الزراعية

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء ، ندوة علمية تحت عنوان " الطاقة المتجددة ودورها في تنمية المشروعات الزراعية " ، ضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات تحت رعاية رئيس الهيئة الدكتور ضياء رشوان، وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى .

حاضر في الندوة ، التي إستضافتها مدرسة الداخلة الثانوية الزراعية ، المهندسة أماني سعد صابر مدير إدارة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بقطاع كهرباء الوادي الجديد ، وحضرها مدير عام التربية والتعليم بمركز الداخلة الأستاذ أيمن حنفي ومدير إدارة مدرسة الداخلة الثانوية الزراعية الأستاذ عربي سليمان، وقيادات في قطاعي التعليم والكهرباء بمركز الداخلة ، وعدد من طلاب المدرسة .

واستهدفت الندوة مناقشة أهمية إستخدام الطاقة النظيفة في تنمية المشروعات الزراعية من خلال تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية ، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والطاقة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية .

وأكدت المهندسة أماني سعد صابر أن مصر تشهد تحولا بارزا نحو إستخدام الطاقة النظيفة ، مشيرة إلى أن هذا التحول يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء إقتصاد وطني قائم على المعرفة والتكنولوجيا النظيفة ، مشيدة في هذا الشأن بمبادرة الهيئة العامة للاستعلامات التي تسهم في تنمية الوعي العام بأهمية التحول نحو إستخدام الطاقة النظيفة .

وأضافت قائلة : دمج الطاقة النظيفة في الزراعة أصبح من الأهمية بمكان في الوقت الراهن من أجل تعزيز الإستدامة والتوسع في المشروعات الزراعية وتخفيض التكاليف وخلق فرص عمل جديدة ، مؤكدة على أن الحاجة ماسة الان لزيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وفي الوقت ذاته توفير الدعم الموجه لهذا القطاع .

وأشارت المهندسة أماني سعد صابر إلى أن تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية مع إستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة يزيد من كفاءة المشروعات الزراعية ويساهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية والتقليل من الاستيراد.

كما تناولت المهندسة أماني الوضع الراهن للطاقة المتجددة في مصر على وجه العموم وفي محافظة الوادي الجديد خصوصا ، والتحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين في تبني التقنيات الجديدة في المشروعات الزراعية ، مؤكدة على أهمية تشجيع المستثمرين الزراعيين للتوسع في الإعتماد على خلايا الطاقة الشمسية بتوفيرها لهم بأسعار مناسبة ، مع ضرورة الإهتمام بالصيانة المستمرة لأنها العنصر الأساسي في إستمرارية مشروعات الطاقة الشمسية .

ولفتت المهندسة أماني إلى أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية وآليات الترشيد مع الإستخدام الأمثل للطاقة من أجل المساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتقليل الإعتماد على الوقود مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة .

وانتهت الندوة إلى العديد من التوصيات أبرزها تشجيع الإستثمار في مجال الطاقة الشمسية في محافظات مصر خصوصا المحافظات التي تهتم بالزراعة مثل محافظة الوادي الجديد ، وتقديم التسهيلات للمستثمرين والمزارعين من بينها توفير التسهيلات الائتمانية المخصصة لتمويل إستخدام الطاقة الشمسية ، إضافة إلى مواصلة الحملات الإعلامية الهادفة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع الزراعة .

أدار الندوة مروة محمد الاعلامية بمجمع اعلام الداخلة ، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد .