التمثيل التجاري المصري يشارك في قمة Women 20 بجنوب أفريقيا

في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتعزيز التواجد المصري في المحافل الاقتصادية الدولية، شارك المستشار التجاري/ إيهاب صلاح الدين – رئيس المكتب التجاري المصري في بريتوريا – في فعاليات قمة Women 20 (W20) التي عُقدت بمدينة جوهانسبرج خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025.

تُعد قمة Women 20 إحدى الفعاليات الرسمية التابعة لقمة مجموعة العشرين (G20) التي تتولى جنوب أفريقيا رئاستها هذا العام، وهي مجموعة مشاركة رسمية تسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا عبر صياغة سياسات وتوصيات تُرفع لقادة مجموعة العشرين.

وقد شاركت من الجانب المصري المهندسة صفاء الديهي – ممثلة عن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة – في فعاليات القمة، وذلك تفعيلاً لمقترح المكتب التجاري المصري في بريتوريا المقدم إلى الرئاسة الجنوب أفريقية بشأن توجيه الدعوة لعدد من سيدات الأعمال المصريات البارزات للمشاركة في هذه الفعالية الدولية الهامة.

وقد اشار الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف إلى ان المشاركة المصرية تأتي في إطار حرص التمثيل التجاري المصري على تعظيم الاستفادة من رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين هذا العام، وتعزيز التواجد المصري في المنصات الاقتصادية العالمية التي تسهم في دعم قضايا التنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز التعاون الأفريقي المشترك.

كما اشار الشريف إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها دعوة مصر للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين، وذلك بعد مشاركتها في قمتي البرازيل والهند خلال عامي 2023 و2024، الأمر الذي يعكس تنامي التقدير الدولي والإقليمي للدور المصري الفاعل على المستويين الأفريقي والعالمي.