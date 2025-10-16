قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
التمثيل التجاري المصري يشارك في قمة Women 20 بجنوب أفريقيا

ولاء عبد الكريم

في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتعزيز التواجد المصري في المحافل الاقتصادية الدولية، شارك المستشار التجاري/ إيهاب صلاح الدين – رئيس المكتب التجاري المصري في بريتوريا – في فعاليات قمة Women 20 (W20) التي عُقدت بمدينة جوهانسبرج خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025.

تُعد قمة Women 20 إحدى الفعاليات الرسمية التابعة لقمة مجموعة العشرين (G20) التي تتولى جنوب أفريقيا رئاستها هذا العام، وهي مجموعة مشاركة رسمية تسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا عبر صياغة سياسات وتوصيات تُرفع لقادة مجموعة العشرين.

وقد شاركت من الجانب المصري المهندسة صفاء الديهي – ممثلة عن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة – في فعاليات القمة، وذلك تفعيلاً لمقترح المكتب التجاري المصري في بريتوريا المقدم إلى الرئاسة الجنوب أفريقية بشأن توجيه الدعوة لعدد من سيدات الأعمال المصريات البارزات للمشاركة في هذه الفعالية الدولية الهامة.

وقد اشار الوزير المفوض التجاري  د. عبد العزيز الشريف إلى ان المشاركة المصرية تأتي في إطار حرص التمثيل التجاري المصري على تعظيم الاستفادة من رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين هذا العام، وتعزيز التواجد المصري في المنصات الاقتصادية العالمية التي تسهم في دعم قضايا التنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز التعاون الأفريقي المشترك.

كما اشار الشريف إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها دعوة مصر للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين، وذلك بعد مشاركتها في قمتي البرازيل والهند خلال عامي 2023 و2024، الأمر الذي يعكس تنامي التقدير الدولي والإقليمي للدور المصري الفاعل على المستويين الأفريقي والعالمي.

