اقتصاد

محمد فاروق: نجاح تنظيم مؤتمر السلام سوف ينعش السياحة بشرم الشيخ

محمد فاروق
محمد فاروق
ولاء عبد الكريم

قال محمد فاروق يوسف عضو اتحاد الغرف السياحية  إن نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الشركاء الدوليين في التوصل إلى اتفاق سلام بشأن قطاع غزة هو انتصار  للقيادة المصرية و يؤكد ان مصر ستظل دائما وأبدا المظلة الاساسية و صاحبة الريادة بالمنطقة في حل جميع الخلافات و توحيد الصفوف .

و أشار إلى ان توقيع اتفاق السلام في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و زعماء ورؤساء وملوك أكثر من ٢٢ دولة سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على القطاع السياحي في مصر و زيادة معدلات الإشغالات الفندقية لمدينة شرم الشيخ مدينة السلام بشكل خاص و السياحة المصرية بشكل عام .

و أضاف محمد فاروق أنّ تسليط الضوء على مدينة شرم الشيخ بوسائل الإعلام العالمية و تواجد هذا العدد من الرؤساء و الزعماء هو دعاية كبيرة لا تقدر بملايين الدولارات للترويج للمقصد السياحي المصري كما انه يؤكد على حالة الامن الاستقرار و الأمان التي توجد بمصر رغم التوترات التي تحيط بأغلب دول المنطقة .

و اكد ان الموسم السياحي الشتوي سيكون الأعلى أشغالا هذا العام مقارنة بمواسم سياحية أخرى نتيجة لرغبة الكثيرين زيارة مدينة شرم الشيخ مدينة السلام  وهذا سيسرع من خطة الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائحو ٣٠ مليار دولار دخل من السياحة .

و أشار محمد فاروق إلى ضرورة إعداد حملة ترويجية عالمية مستخدمين فيها تواجد زعماء العالم في شرم الشيخ و تسليط الضوء على تصريحاتهم عن مصر و امنها و استقرارها خاصة ما ذكره الرئيس ترامب بأن مصر بلد الامن والأمان وكذلك الترويج داخل البورصات السياحية العالمية التي تشارك بها مصر .

و أضاف محمد فاروق انه بالإضافة الى الترويج للمقاصد السياحية المصرية و السياحة الترفيهية و الثقافية لابد أيضا من الترويح إلى سياحة المؤتمرات و الفعاليات بمصر خاصة في مدينة شرم الشيخ المؤهلة لذلك بشكل كبير .

