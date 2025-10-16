كامل الوزير: المعرض الدولي للصناعة والنقل يطلق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن معرض ومؤتمر "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" يشكّل محطة محورية في مسار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يأتي في توقيت تشهد فيه مصر تحولات كبرى نحو تعزيز دور الصناعة كقاطرة رئيسية للنمو المستدام.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض، الذي يُقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية ودولية تمثل مختلف قطاعات الصناعة والنقل، أن الحدث يُعد أول معرض دولي للصناعة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

وأشار إلى أن المعرض يقام على مساحة كبيرة تشمل قاعتين مخصصتين لعرض إنجازات القطاع الصناعي وما تحقق من مشروعات على أرض الواقع، وقاعتين أخريين لقطاع النقل لاستعراض الطفرات غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية وشبكات المواصلات الذكية في مصر.

وأضاف الوزير أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وتوفير العملة الصعبة عبر التوسع في سياسة إحلال الواردات.

وأكد أن ما تحقق في قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة جعل منه شريانًا حيويًا للتنمية الاقتصادية، يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد متكامل ومستدام.