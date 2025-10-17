أخبار الوادي الجديد| زيارات مفاجئة لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس.. ووضع اللمسات النهائية بمركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها، في زيارة مفاجئة.. نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الخارجة.

قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس تعليم الخارجة، شملت مدرستي السبط البحري الابتدائية الإعدادية المشتركة و25 يناير الابتدائية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية، والاطمئنان على جاهزية المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وخلال جولتها، أشادت نائب المحافظ بما لمسته من انضباط والتزام داخل الفصول، ومستوى متميز في الأداء والتحصيل الدراسي، موجهةً بحصر نسب الغياب بين الطلاب وإعداد تقرير تفصيلي بأسبابها، وتكثيف المتابعة اليومية للحضور والانصراف ،

مشددة فى الوقت ذاته على تفعيل مبادرة الرعاية الاجتماعية للطلاب والهادفة إلى رعايتهم تربويًا ونفسيًا وتعزيز التواصل المستمر مع أولياء الأمور.

كما كلفت الأبنية التعليمية بدراسة رفع كفاءة فناء مدرسة السبط البحري بما يتيح مساحة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، مع الاستغلال الأمثل لكامل الفراغات التعليمية لاستيعاب الكثافة الطلابية ، وبما يهيئ مناخًا تربويًا آمنًا ومستقرًا لحين الانتهاء من إنشاء المدرسة الجديدة.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع التشطيبات النهائية بالمركز الإقليمي لتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري

استكمالًا لجولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمشروعات الجارية ، تابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأعمال الإنشائية بالمركز الإقليمي لتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري، المُقام بمقر مديرية التنظيم والإدارة السابق بمدينة الخارجة، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، يرافقها الأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة، والمهندسة إيمان حسين وكيل مديرية الإسكان والمشرف على الأعمال الإنشائية.

واطلعت نائب المحافظ خلال الجولة على الموقف التنفيذي لمراحل المشروع وما تم إنجازه من أعمال التشطيبات والكهرباء وتجهيز القاعات التدريبية وربط منظومة تكنولوجيا المعلومات بالمركز بمنظومة شبكات مركز إعداد القادة لضمان تأمين نظم الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف، كما وجهت بدراسة إمكانية تخصيص مساحة من الأراضي المجاورة لإقامة استراحات للمتدربين المغتربين المقرر استضافتهم خلال مدة انعقاد البرامج التدريبية المقبلة.

ويُعد المركز الإقليمي أحد المشروعات النوعية التي تُنفذ بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليكون مركزًا متطورًا لتدريب واختبار العاملين والمتقدمين للوظائف القيادية والإشرافية بجميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمحافظة، وذلك في إطار التوجه العام نحو تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 حركة بيع وشراء نشطة، مع استقرار واضح في أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة، نتيجة وفرة المعروض المحلي وتنوع مصادر الإنتاج بالمزارع والصوب الزراعية المنتشرة بمراكز المحافظة، في ظل رقابة مستمرة من الجهات المعنية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار الخضراوات اليوم في الوادي الجديد:

الطماطم: 20 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: 15 جنيهًا

البصل: من 20 إلى 25 جنيهًا

الفلفل: 20 جنيهًا

الملوخية: 20 جنيهًا

الجزر: من 20 إلى 25 جنيهًا

الفاصوليا: من 25 إلى 30 جنيهًا

الباذنجان البلدي: من 20 إلى 25 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم:

الرمان: من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام

التين: من 35 إلى 40 جنيهًا

المانجو: من 40 إلى 60 جنيهًا حسب النوع والحجم

الكانتالوب: من 30 إلى 40 جنيهًا

التفاح المستورد: من 50 إلى 60 جنيهًا

الكمثرى: من 40 إلى 50 جنيهًا

ويؤكد استقرار الأسعار نجاح جهود المحافظة في تطبيق نظم الري الحديث والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية التي ضمنت وفرة الإنتاج على مدار العام، إلى جانب الدعم الحكومي المتواصل للمزارعين من خلال المبادرات القومية لتنمية الواحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتُعد محافظة الوادي الجديد نموذجًا زراعيًا متميزًا في صحراء مصر الغربية، بفضل مواردها الطبيعية ومناخها المعتدل وتربتها الخصبة، ما جعلها من أهم المحافظات المصدّرة للخضر والفاكهة، ومركزًا متناميًا لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

وتتميز محافظة الوادي الجديد بكونها من أكبر المحافظات الزراعية في مصر رغم طبيعتها الصحراوية، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة زراعية كبيرة بفضل مشروعات الري الحديث والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية والمزارع المتكاملة.

وأسهمت هذه الجهود في تحقيق وفرة في إنتاج الخضر والفاكهة على مدار العام، مما ساعد على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما وفرت تلك المشروعات آلاف فرص العمل للشباب، ودفعت عجلة التنمية الريفية بالمراكز المختلفة.

وتعمل المحافظة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري على دعم المزارعين فنيًا ولوجستيًا لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي في الواحات.