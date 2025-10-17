ناقد: مهرجان الموسيقى العربية العام الحالي يحمل بصمة مصرية واضحة

علق الناقد الفني أحمد سعد الدين، على انطلاق الدورة الـ 33 من مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، قائلا: افتتاح أكثر من مهرجان في نفس اليوم أمر غير مناسب، متابعا: كان هناك تغطية لمهرجان الموسيقى العربية ولكن التغطية الأكبر ذهبت لمهرجان الجونة.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ما يعرف بـ خريطة المهرجانات التي توضح مواعيد المهرجانات وترتيبها لعدم حدوث "ظلم" في التغطية والاهتمام.

ولفت إلى أن افتتاح مهرجان الجونة بالأمس كان جيدا ولكن بنفس تفكير السنوات الماضية، ولا أرى أي اختلاف عن الأعوام الماضية، فالافتتاح أشبه بعرض الأزياء.

وأشار إلى أن مهرجان الموسيقى العربية في مصر لا يمكن مقارنته بأي مهرجان آخر، لأن مصر هي دولة الفن في المنطقة العربية، متابعا: المهرجان العام الحالي له بصمة مصرية كبيرة وواضحة.

وأوضح أن الحالة الصحية للمطربة انغام كانت سببا في عدم وجودها في مهرجان الموسيقى العربية.