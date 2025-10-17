قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن
بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. مفاجأة بالفعاليات والعالم يحتفل في نفس التوقيت..تفاصيل
تشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف بالإسماعيلية بعد تحريك أسعار البنزين
نقل الخبرة الفرنسية في التعليم الفندقي والسياحي إلى الجامعات المصرية.. تفاصيل
مقتـ.ل أسرى إسرائيليين في غارات الاحتلال على غزة
زيادة 13%.. تعرف على أسعار التعريفة الجديدة لركوب السيارات في الجيزة
الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية.. وتثبيت الأسعار لمدة عام
توك شو

ناقد: مهرجان الموسيقى العربية العام الحالي يحمل بصمة مصرية واضحة

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
إسراء صبري

علق الناقد الفني أحمد سعد الدين، على انطلاق الدورة الـ 33 من مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، قائلا: افتتاح أكثر من مهرجان في نفس اليوم أمر غير مناسب، متابعا: كان هناك تغطية لمهرجان الموسيقى العربية ولكن التغطية الأكبر ذهبت لمهرجان الجونة.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ما يعرف بـ خريطة المهرجانات التي توضح مواعيد المهرجانات وترتيبها لعدم حدوث "ظلم" في التغطية والاهتمام.

ولفت إلى أن افتتاح مهرجان الجونة بالأمس كان جيدا ولكن بنفس تفكير السنوات الماضية، ولا أرى أي اختلاف عن الأعوام الماضية، فالافتتاح أشبه بعرض الأزياء.

وأشار إلى أن مهرجان الموسيقى العربية في مصر لا يمكن مقارنته  بأي مهرجان آخر، لأن مصر هي دولة الفن في المنطقة العربية، متابعا: المهرجان العام الحالي له بصمة مصرية كبيرة وواضحة.

وأوضح أن الحالة الصحية للمطربة انغام كانت سببا في عدم وجودها في مهرجان الموسيقى العربية.

مهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا مهرجان الجونة

