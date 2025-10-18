قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة ترامب الخفية في حرب أوكرانيا.. هل يزود كييف بصواريخ "توماهوك"?
الثقافة: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس نفس الموعد سنويا يجسد تفوق الحضارة المصرية
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
محافظات

توسعات مرورية.. محافظة الإسكندرية ترد على شائعات قطع الأشجار بشارع أبوقير

أحمد بسيوني


نفت محافظة الإسكندرية الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال تطوير وتوسعة شارع أبو قير - طريق الحرية، وحرصًا من محافظة الإسكندرية على توضيح الحقائق للرأي العام.

وأكدت المحافظة ما يلي:

 تأتي أعمال التوسعة ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير المحاور المرورية الرئيسية وتخفيف حدة التكدسات المرورية بالمناطق الحيوية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في جميع المحافظات.

 تضمنت الأعمال إزالة بعض أشجار النخيل والأشجار التي تعترض مسار التوسعة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية المرورية في هذا الشريان الحيوي الذي يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، وذلك بعد دراسة دقيقة من المختصين في الزراعة لضمان الحد الأدنى من التأثير البيئي.
وقد تبين أن بعض أشجار النخيل التي تمت إزالتها تجاوز طولها ٢٣ مترًا، وكانت تمثل خطورة على المارة والمرور، فضلًا عن تعارضها مع مسار المشروع. وتؤكد المحافظة التزامها الكامل بإعادة زراعة بدائل مناسبة فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية في نفس المنطقة.

 تم تنفيذ جميع الأعمال تحت إشراف هندسي وبيئي دقيق، دون المساس بأي عناصر من الغطاء النباتي إلا لأسباب فنية واضحة.


وجري نقل الأشجار من شارع أبو قير وإعادة زراعتها بمشاتل الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، بالإضافة إلى صور تُظهر إصابة بعض الأشجار بسوسة النخيل والنمل الأبيض، ما استوجب إزالتها حفاظًا على السلامة العامة.


ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

 وانطلاقًا من إيمان محافظة الإسكندرية بأهمية زيادة المسطحات الخضراء والحفاظ على التوازن البيئي؛ فقد قامت المحافظة خلال العام الماضي بزراعة ١٩٦٠ شجرة وشجيرة، إضافة إلى ٥٦ ألفًا من مغطيات التربة في ٨ ميادين وحدائق عامة تم تطويرها، وهي:
(ساعة الزهور – شارع جواد حسني – حديقة جمال عبد الناصر – حديقة المنارة – ميدان الغزالتين – تقاطع ميدان الغزالتين – شارع أبو قير من رشدي وحتى مصطفى كامل – محيط مكتبة الإسكندرية).


كما تمت زراعة ١٠٥٦٥ شجرة من أنواع (فيكس – تيكوما – تمر حنة – فلفل عريض) في محور المحمودية، ومدخل سموحة، وطريق المطار، والعجمي، وأحياء غرب، والمنتزه أول وثانٍ، ومناطق بشاير الخير (٣ و٥)، ومحيط استاد برج العرب، ضمن خطة متكاملة لإعادة إحياء الغطاء الأخضر وتعزيز الجهود البيئية بالإسكندرية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية احترامها الكامل لمشاعر المواطنين ووعيهم البيئي، وتقدّر حرصهم على الحفاظ على هوية مدينتهم الخضراء، وتتعهد بمواصلة العمل بشفافية لتحقيق التنمية المتوازنة التي تجمع بين التطوير والحفاظ على البيئة.

وختامًا، تدعو المحافظة أبناءها الكرام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق دراسات علمية دقيقة من الجهات المختصة، وبما يحقق الصالح العام.

