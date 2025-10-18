قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يشارك فى المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي لجامعة القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ويحمل شعار "جسور بين الأوساط الاكاديمية والصناعية".

كما شهد محافظ القاهرة الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التى عقدت تحت عنوان: «استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر» ، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وادارتها الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية.

وأكد محافظ القاهرة أن انعقاد مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي اليوم يؤكد أن الذكاء الاصطناعى لم يعد خيارًا تكنولوجيًا بل ضرورة وطنية لبناء المستقبل بالتعاون بين المؤسسات الأكاديمية،  والحكومية، والقطاع الخاص، مثمنًا دور جامعة القاهرة كأول جامعة مصرية اطلقت استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعى، فى توافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون استراتيجية ترتكز على توطين التكنولوجيا وتمكين الإنسان، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للذكاء الاصطناعى فى الشرق الاوسط وأفريقيا ، وترسم خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار، يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

ويقام المؤتمر يومي السبت والأحد ١٨ و١٩ أكتوبر ٢٠٢٥، وبمشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية من منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.

وتعكس أجندة المؤتمر تنوع الموضوعات والمحاور التي تغطي مختلف أبعاد الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والصحة والاقتصاد والمالية والهندسة والفنون والتراث والزراعة والقانون، وفي إطار الربط بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، وبما يجسد رؤية جامعة القاهرة في أن يكون الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

عبير الشرقاوي

خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين بعد تجاهل اسم والدها

آسر ياسين فى الجونة

دينا الشربيني وآسر ياسين في أول ندوات ملتقى سيتي جونة ضمن فعاليات مهرجان الجونة

كاملة أبو ذكري

كاملة أبو ذكري: يوسف شاهين راجل حببنا في السينما

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد