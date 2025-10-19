حملات تفتيشية لمتابعة سعر أسطوانات البوتاجاز بالوادي الجديد

شكلت الدكتورة سلوي مصطفي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام بأسعار أسطوانات البوتاجاز.

وذلك في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطبقا لقرار اللجنة المختصة بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز وفقًا لبعد المسافات بين المراكز.

وأكدت مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لضبط أي مخالفات، مشيرًة إلى توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بجميع المراكز.

وأهابت مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، بالمواطنين التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال عبر القنوات المخصصة لتلقي الشكاوى، في إطار حرص وزارة التموين على ضمان انضباط السوق وتحقيق العدالة في توزيع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز لخدمة المواطنين.