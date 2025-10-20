مصر تشارك في اجتماع للجنة التحضيرية لمنتدى الخريجين بموسكو

استضافت وزارة التعليم والعلوم الروسية اجتماعا للجنة المنظمة للجزء الأول من المنتدى الدولي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية برئاسة كونستانتين موغيليقسكي نائب وزير التعليم العالي الروسي ، بمشاركة يفغيني يريماكوف رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي ،وسانجادجي تاربايف رئيس لجنة مجلس الدوما لشئون السياحة .

وقد شارك من مصر شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ،بالإضافة الي ممثلي 10 دول أجنبية في هذا الاجتماع لمناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمنتدى الدولي للخريجين الذى سوف يعقد في موسكو نهاية الشهر الحالي كمرحلة أولى، علي أن تكون المرحلة الثانية وهي التحضير للمنتدى الأكبر في بداية العام القادم في موسكو بمشاركة 1500 خريج من 150 دولة .

ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي اليوم عن نائب وزير التعليم العالي الروسي إن الهدف من المنتدى اعطاء دفعه جديدة لتطوير العلاقات بين الخريجين والجامعات الروسية ، فضلا عن تنظيم حلقات نقاشية متخصصة لمزيد من التفاعل وتفعيل دور الخريجين في مد جسور التواصل بين روسيا وبلدانهم في إطار المصالح المتبادلة.

وبدوره ، قال شريف جاد إن تنظيم المنتدى بمشاركة المؤسسات الحكومية الروسية وهيئات المجتمع المدني سوف يتيح الفرصة لطرح العديد من القضايا الهامة والمتعلقة بعلاقات مع الجانب الروسي في مجال التعليم والعلوم بما في ذلك مسألة التأشيرات للاجانب للالتحاق بالجامعات الروسية .

وأكد جاد أن هذا الحوار المباشر بين ممثلي كافة المؤسسات المعنية سوف يساعد في تعزيز العلاقات بين الخريجين والجانب الروسي..مشيرا إلى أن الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية تعتزم تشكيل وفدا من شباب الخريجين والرواد حتى نستطيع أن نقدم صورة إيجابية.