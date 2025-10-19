عضو بالشيوخ : كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقفية دعوة صريحة لتعزيز الوعي الوطني ومواجهة الشائعات

أكد النائب مصطفي الشبراوي عضو مجلس الشيوخ ،أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ42 بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة،حملت رسائل هامة للمصريين بالتحديات التي التي واجهت الدولة المصرية منذ 2011 ،وحتي اليوم مشيرا إلي الكلمة حملت دعوة صريحة لتعزيز الوعي الوطني ومواجهة الشائعات التي تستهدف استقرار البلاد.



وأضاف " الشبراوي " في تصريحات صحفية له اليوم ،أن كلمة الرئيس جاءت شاملة وعميقة،، وكاشفة لحجم التحديات التي واجهتها مصر علي مدار العقود الماضية موضحاً إلي أن تأكيد الرئيس على أن مصر اجتازت تحديات جسيمة بفضل الله ثم وعي أبنائها، يعكس إيمان القيادة السياسية بقوة الشعب المصري وصلابته في مواجهة الأزمات.



وأشاد " الشبراوي " بكلمة الرئيس السيسي ، في الجهودالتي بذلتها الدولة المصرية حتي إنعقاد قمة السلام بشرم الشيخ من اجل وقف الحرب في غزة وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وتابع : قائلاً أن موقف مصر ثابت من أحداث السابع من أكتوبر 2023 هو رفض التهجير القسري للفلسطينين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ، وكذلك إنهاء الحرب علي غزة وهذا يعكس مدي الجهود التي بذلت للوصول إلي تلك النتيجة .



وأكد" الشبراوي " أن كلمة الرئيس السيسي تعكس أن مصر لم ولن تتخلي يوما عن دورها تجاه دعم القضية الفلسطينية حيث كما أعلن الرئيس أن مصر ستستضيف في نوفمبر ٢٠٢٥ مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرًا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.