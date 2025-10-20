قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تايلور سويفت تتكفّل بعلاج طفلة مصابة بمرض دماغي نادر بقيمة 100 ألف دولار

تايلور سويفت
تايلور سويفت
أوركيد سامي

قالت النجمة العالمية تايلور سويفت إنها ستتكفّل بتكاليف علاج طفلة صغيرة تُدعى ليلاة، تبلغ من العمر عامًا ونصف، بعد إصابتها بمرض دماغي نادر منذ أن كانت في عمر 18 شهرًا. 

وبلغ مبلغ التبرع الذي قدّمته سويفت 100 ألف دولار، مما ساعد الأسرة على تغطية تكاليف العلاج الباهظة التي تفوق إمكاناتها.

عائلة الطفلة كانت قد أطلقت حملة عبر الإنترنت طلبًا للمساعدة في توفير العلاج المناسب لابنتهم، ليفاجأوا لاحقًا بتبرع كامل المبلغ من الفنانة الأمريكية الشهيرة، التي قدّمت دعمها دون أي إعلان أو تغطية إعلامية مسبقة، في خطوة أثارت إعجاب الجمهور حول العالم.

ويأتي هذا التصرف الكريم في وقت تعيش فيه تايلور سويفت واحدة من أنجح مراحل حياتها المهنية، حيث أطلقت مؤخرًا ألبومها الجديد "The Life of a Showgirl"، والذي حقق نجاحًا استثنائيًا بعد أن تجاوزت مبيعاته 4 ملايين نسخة في أسبوعه الأول فقط. كما تستعد لعرض فيلم وثائقي جديد وسلسلة خاصة بحفلها الشهير "The Eras Tour" عبر منصة Disney+ في ديسمبر القادم، بالتزامن مع استعادتها حقوق ملكية أعمالها الموسيقية السابقة.

رغم انشغالها الفني الكبير، لم تغفل تايلور عن دورها الإنساني، وهو ما يظهر بوضوح في دعمها للطفلة ليلاة. وتُعرف النجمة الأمريكية بمواقفها المتكررة في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال والرعاية الصحية، مما يجعل من هذا التبرع حلقة جديدة في سجلها الحافل بالعطاء.

يذكر أن أطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت في 3 أكتوبر 2025 ألبومها الثاني عشر بعنوان "The Life of a Showgirl"، والذي حقق نجاحًا قياسيًا بتجاوز مبيعاته 4 ملايين نسخة في الأسبوع الأول في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي جديد لعام 2025، وقد تم تسجيل الألبوم بالتعاون مع المنتجين المشهورين ماكس مارتن وشل باك في السويد، ويحمل الألبوم طابعًا احتفاليًا جديدًا يعكس بداية عصر فني جديد لسويفت، إلى جانب ذلك تستعد تايلور لعرض فيلم حفلها النهائي من جولتها العالمية "The Eras Tour" بعنوان "The Eras Tour | The Final Show" على منصة ديزني بلس في 12 ديسمبر 2025، كما ستصدر سلسلة وثائقية مكونة من 6 حلقات بعنوان "The End of an Era" في نفس التاريخ، إضافة إلى استعادتها حقوق ملكية تسجيلات ألبوماتها الأصلية السابقة، ما يعزز مكانتها الفنية والتجارية بشكل كبير، ويأتي كل هذا في إطار مسيرتها الفنية المزدهرة التي تجعلها واحدة من أنجح وأبرز الفنانات في العالم.

