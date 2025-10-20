تايلور سويفت تتكفّل بعلاج طفلة مصابة بمرض دماغي نادر بقيمة 100 ألف دولار

قالت النجمة العالمية تايلور سويفت إنها ستتكفّل بتكاليف علاج طفلة صغيرة تُدعى ليلاة، تبلغ من العمر عامًا ونصف، بعد إصابتها بمرض دماغي نادر منذ أن كانت في عمر 18 شهرًا.

وبلغ مبلغ التبرع الذي قدّمته سويفت 100 ألف دولار، مما ساعد الأسرة على تغطية تكاليف العلاج الباهظة التي تفوق إمكاناتها.

عائلة الطفلة كانت قد أطلقت حملة عبر الإنترنت طلبًا للمساعدة في توفير العلاج المناسب لابنتهم، ليفاجأوا لاحقًا بتبرع كامل المبلغ من الفنانة الأمريكية الشهيرة، التي قدّمت دعمها دون أي إعلان أو تغطية إعلامية مسبقة، في خطوة أثارت إعجاب الجمهور حول العالم.

ويأتي هذا التصرف الكريم في وقت تعيش فيه تايلور سويفت واحدة من أنجح مراحل حياتها المهنية

رغم انشغالها الفني الكبير، لم تغفل تايلور عن دورها الإنساني، وهو ما يظهر بوضوح في دعمها للطفلة ليلاة. وتُعرف النجمة الأمريكية بمواقفها المتكررة في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال والرعاية الصحية، مما يجعل من هذا التبرع حلقة جديدة في سجلها الحافل بالعطاء.

يذكر أن أطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت في 3 أكتوبر 2025 ألبومها الثاني عشر بعنوان "The Life of a Showgirl"، والذي حقق نجاحًا قياسيًا بتجاوز مبيعاته 4 ملايين نسخة في الأسبوع الأول في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي جديد لعام 2025، وقد تم تسجيل الألبوم بالتعاون مع المنتجين المشهورين ماكس مارتن وشل باك في السويد، ويحمل الألبوم طابعًا احتفاليًا جديدًا يعكس بداية عصر فني جديد لسويفت، إلى جانب ذلك تستعد تايلور لعرض فيلم حفلها النهائي من جولتها العالمية "The Eras Tour" بعنوان "The Eras Tour | The Final Show" على منصة ديزني بلس في 12 ديسمبر 2025، كما ستصدر سلسلة وثائقية مكونة من 6 حلقات بعنوان "The End of an Era" في نفس التاريخ، إضافة إلى استعادتها حقوق ملكية تسجيلات ألبوماتها الأصلية السابقة، ما يعزز مكانتها الفنية والتجارية بشكل كبير، ويأتي كل هذا في إطار مسيرتها الفنية المزدهرة التي تجعلها واحدة من أنجح وأبرز الفنانات في العالم.