شاهد على جريمة الإسماعيلية: المتهم خطط لها.. وضرب الولد بشاكوش داخل الشقة

كشف محمد بنداري، أحد شهود العيان على واقعة الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، تفاصيل صادمة حول الحادث الذي راح ضحيته طفل صغير.

جريمة طفل الإسماعيلية

وقال بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن الطفل يوسف لم يكن من أبناء المنطقة، وظهر للمرة الأولى في الشارع يوم الواقعة، مؤكدًا أن دخوله إلى الشقة التي شهدت الجريمة لم يكن صدفة، بل تم بشكل مرتب ومخطط له.

وأضاف الشاهد أن المتهم استدرج الطفل إلى داخل الشقة، ثم انهال عليه بالضرب باستخدام «شاكوش» على رأسه، مشيرًا إلى أن الجيران في البداية ظنوا أن ما يحدث مجرد مشادة بين أب وابنه، قبل أن يتضح لهم حجم المأساة بعد سماع صوت الضربة القوية واستمرار الصراخ داخل المكان.