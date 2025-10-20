تحذير.. المطر يدمر ميزة هامة في سيارات كيا الكهربائية

تقنيات مراقبة النقطة العمياء، تعد من أبرز الابتكارات الحديثة في عالم السيارات، خاصة في طرازات كيا وهيونداي وجينيسيس.

فعند تشغيل إشارة الانعطاف، يظهر على شاشة العدادات بث مباشر من الكاميرا الجانبية المثبتة على المرآة، ما يمنح السائق رؤية واضحة للنقطة العمياء دون الحاجة للنظر إلى المرايا الجانبية.

يعتبر هذا النظام من أكثر الأنظمة العملية، إذ يساهم في تعزيز السلامة وتقليل حوادث تغيير المسار الخاطئ.

مشكلة غير متوقعة في الأجواء الممطرة

لكن يبدو أن لهذه التقنية حدودًا. فقد نشر أحد مالكي سيارة كيا EV6 مقطع فيديو على موقع Reddit يُظهر خللًا واضحًا في النظام أثناء المطر الغزير، حيث تتجمع قطرات الماء على عدسة الكاميرا، مما يؤدي إلى تشويش الصورة وظهورها مظلمة وغير واضحة على لوحة القيادة.

هذه المشكلة تُضعف فاعلية النظام وتُسبب إحباطًا كبيرًا للسائقين الذين يعتمدون عليه في القيادة اليومية، خصوصًا في الظروف الجوية السيئة.

رغم العيب الواضح، يمكن معالجة المشكلة مؤقتًا ببعض الحلول العملية.

أبرزها رش مادة Rain-X على عدسة الكاميرا، وهي مادة طاردة للماء تساعد في انزلاق القطرات بسرعة ومنع تراكمها على السطح.

كما يوصي بعض المستخدمين باستخدام Glaco Mirror Coat Zero، وهو طلاء ياباني فائق النفور من الماء، مصمم خصيصًا لحماية المرايا والكاميرات الخارجية للسيارات من الضباب والرطوبة.

تطلق هيونداي على هذه التقنية اسم "نظام مراقبة النقطة العمياء"، وتوفرها بشكل أساسي في بعض الطرازات واختياري في أخرى.

أما تسلا فتستخدم نظامًا مشابهًا يعرض الصورة الجانبية على شاشة المعلومات المركزية، لكنه لا يقدم نفس جودة العرض ودقة التفاصيل.

في المقابل، كانت هوندا قد قدمت نظامًا يسمى LaneWatch يعمل فقط على جانب الراكب، قبل أن توقف استخدامه في الإصدارات الحديثة.

رغم أن تقنيات مساعدة السائق المتقدمة جعلت القيادة أكثر أمانًا وسهولة، فإنها لا تزال تواجه تحديات في التعامل مع ظروف الطقس القاسية.

ويظل الحل المؤقت حاليًا هو استخدام المواد الطاردة للماء أو مسح العدسات يدويًا لضمان رؤية واضحة.

فحتى أكثر الأنظمة تطورًا لا يمكنها بعد منافسة الطبيعة حين تتساقط الأمطار بغزارة.