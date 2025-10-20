قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير.. المطر يدمر ميزة هامة في سيارات كيا الكهربائية

سيارات َكبا
سيارات َكبا
عزة عاطف

تقنيات مراقبة النقطة العمياء، تعد من أبرز الابتكارات الحديثة في عالم السيارات، خاصة في طرازات كيا وهيونداي وجينيسيس. 

فعند تشغيل إشارة الانعطاف، يظهر على شاشة العدادات بث مباشر من الكاميرا الجانبية المثبتة على المرآة، ما يمنح السائق رؤية واضحة للنقطة العمياء دون الحاجة للنظر إلى المرايا الجانبية.

يعتبر هذا النظام من أكثر الأنظمة العملية، إذ يساهم في تعزيز السلامة وتقليل حوادث تغيير المسار الخاطئ.

مشكلة غير متوقعة في الأجواء الممطرة

لكن يبدو أن لهذه التقنية حدودًا. فقد نشر أحد مالكي سيارة كيا EV6 مقطع فيديو على موقع Reddit يُظهر خللًا واضحًا في النظام أثناء المطر الغزير، حيث تتجمع قطرات الماء على عدسة الكاميرا، مما يؤدي إلى تشويش الصورة وظهورها مظلمة وغير واضحة على لوحة القيادة.

هذه المشكلة تُضعف فاعلية النظام وتُسبب إحباطًا كبيرًا للسائقين الذين يعتمدون عليه في القيادة اليومية، خصوصًا في الظروف الجوية السيئة.

رغم العيب الواضح، يمكن معالجة المشكلة مؤقتًا ببعض الحلول العملية.

أبرزها رش مادة Rain-X على عدسة الكاميرا، وهي مادة طاردة للماء تساعد في انزلاق القطرات بسرعة ومنع تراكمها على السطح.

كما يوصي بعض المستخدمين باستخدام Glaco Mirror Coat Zero، وهو طلاء ياباني فائق النفور من الماء، مصمم خصيصًا لحماية المرايا والكاميرات الخارجية للسيارات من الضباب والرطوبة.

تطلق هيونداي على هذه التقنية اسم "نظام مراقبة النقطة العمياء"، وتوفرها بشكل أساسي في بعض الطرازات واختياري في أخرى.

أما تسلا فتستخدم نظامًا مشابهًا يعرض الصورة الجانبية على شاشة المعلومات المركزية، لكنه لا يقدم نفس جودة العرض ودقة التفاصيل.

في المقابل، كانت هوندا قد قدمت نظامًا يسمى LaneWatch يعمل فقط على جانب الراكب، قبل أن توقف استخدامه في الإصدارات الحديثة.

رغم أن تقنيات مساعدة السائق المتقدمة جعلت القيادة أكثر أمانًا وسهولة، فإنها لا تزال تواجه تحديات في التعامل مع ظروف الطقس القاسية. 

ويظل الحل المؤقت حاليًا هو استخدام المواد الطاردة للماء أو مسح العدسات يدويًا لضمان رؤية واضحة.

فحتى أكثر الأنظمة تطورًا لا يمكنها بعد منافسة الطبيعة حين تتساقط الأمطار بغزارة.

سيارات كيا كيا EV6 كيا الكهربائية سيارات أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع التقييمات ويطمئن على مهارات القراءة والكتابة

صورة موضوعية

القضاء الإداري يرفض طعون مرشحين مستبعدين من انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر

محافظ البحيرة

غدًا وبعد غد.. انطلاق قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية أبو السحما بالبحيرة

بالصور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد