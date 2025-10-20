أجواء تربوية محفزة.. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بـ إبشان الثانوية بنين | صور

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، مدرسة إبشان الثانوية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، مُشيدًا بالانضباط وحسن سير العمل بالمدرسة.

جاءت هذه الزيارة المفاجئة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وشملت الجولة تفقد الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة، والملاعب، والمعامل، والمكتبات.

وتجاذب وكيل الوزارة، أطراف الحديث مع الطلاب، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والفصول والأثاث، والاهتمام بالمذاكرة والتحصيل الدراسي، واحترام المعلم، والتعامل برفق مع الزملاء.

معرض التربية الفنية

كما تفقد الدكتور جودة معرض التربية الفنية بالمدرسة، وأشاد بالأعمال الفنية الرائعة التي شاهدها، مثنيًا على الجهد المبذول من قِبَل مدحت جلال، معلم التربية الفنية، ووعد بتكريمه.

وفي ختام الجولة، تفقد وكيل الوزارة حديقة المدرسة، وشاهد نباتات الزينة والأشجار المثمرة، وأثنى على جهود شيماء أحمد، معلمة التربية الزراعية، ووعد بتكريمها.

إشادة وتكريم لمدير المدرسة

ووجه الدكتور علاء جودة بتكريم خالد يحيى، مدير المدرسة، لما لمسه من نشاط، وعمل بروح الفريق الواحد بكل جد واجتهاد، وانتظام للطلاب، وما وجده من اهتمام كبير يترك أثرًا طيبًا في نفوس الطلاب، ويضعهم في أجواء تربوية جاذبة ومحفزة.