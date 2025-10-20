ناهد السباعي عن المشاركة بفيلم السادة الأفاضل: الدور ليس بحجمه إنما التأثير

علقت الفنانة ناهد السباعي، على دورها في فيلم "السادة الأفاضل" قائلة: “العمل جماعي، ومهما زادت مساحة الأدوار أو قلت، الحكاية كلها متشابكة مع بعض صح.”

المخرج كريم الشناوي بيحسس اي حد يشتغل معاه أن دوره أهم دور في العمل

وأضافت الفنانة ناهد السباعي، خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"عمر أهمية الدور ما كانت بمساحته، لكن بقيمته. الفيلم مش لفنان بعينه، لكنه عمل جماعي متميز، عبارة عن مجموعة من الفنانين متقابلين في عمل، وكل واحد ليه تأثير، ولو ماكنتش هأثر ماكنتش شاركت، فالدور مش بحجمه لكن بقدر تأثيره في تضفيرة العمل."

وتابعت الفنانة ناهد السباعي، قائلة:"من ضمن أمنياتي اللي تحققت في فيلم "السادة الأفاضل" هو إني أشتغل مع المخرج كريم الشناوي، لأنه بيحب الممثل وبيخليه يحس إن دوره أهم دور. أنا ماحستش إن دوري صغير أو كبير، لأن الفيلم أحداثه بتجري في وقت قصير جدًا، وبتدور في مكان واحد، فبالتالي مافيش حد دوره صغير أو كبير، لأن الأحداث كلها بتحصل في يوم واحد."

وأكملت الفنانة ناهد السباعي، أن :"الناس كلها بتشارك وبتسلم لبعض، ومن أصعب أيام التصوير إننا كنا كلنا بنستلم من بعض ونسلم لبعض، حد داخل وحد خارج."

وأضافت ممازحة:"كنت سعيدة بكمية الفنانين، كانت هيصة! دخلنا البروفة وشوفنا بعض، جالنا حالة انبهار وكنا بنقول لبعض: إيه ده! إنت معانا؟ إحنا مع بعض!"

وعن مشهد الخناقة الكبيرة قالت الفنانة ناهد السباعي ، ضاحكة:"أنا اللي اتضربت في الخناقة مش العكس!".