إيمي سالم تقدم واجب العزاء في الإعلامية فيفيان الفقي

حرصت الفنانة إيمي سالم، على تقديم واجب العزاء في الإعلامية فيفيان الفقي، التي رحلت عن عالمنا عصر أمس الأحد 19 أكتوبر.

جنازة الاعلامية فيفيان الفقي

شيعت اليوم جنازة الاعلامية فيفيان الفقي، من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر وحرص علي تشيع الجثمان كل الفنانة منة عبد الغني وايمي سالم.

عزاء فيفيان الفقي

وكانت كشفت الفنانة إيمي سالم عن موعد جنازة وعزاء الإعلامية الراحلة فيفيان الفقي، التي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت إيمي سالم عبر حسابها على فيسبوك: "الإعلامية والصديقة فيفيان الفقي في ذمة الله، صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء غدًا في نفس المسجد".

وأضافت: "أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. الله يرحمك يا فيفيان ويجعل مرضك في ميزان حسناتك ويجعل دارك الجنة.. يا بختك استريحتي.. إلى أن نلتقي.

عرفت فيفيان الفقي بأسلوبها الهادئ ومهنيتها العالية، وبعلاقتها القريبة من الجمهور الذي تابعها لسنوات عبر برامجها الثقافية والاجتماعية، التي قدمتها بروح راقية وإحساس صادق.

وعانت الإعلامية فيفيان الفقي في رحلتها مع مرض السرطان، وقد استغاثت الإعلامية بسمة وهبة بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، تطلب المساعدة لصديقتها فيفيان الفقي من خلال فيديو لها شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام